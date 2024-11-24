Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY TNHH KAY GROUP làm việc tại Phú Yên thu nhập 7 - 15 Triệu

Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY TNHH KAY GROUP làm việc tại Phú Yên thu nhập 7 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH KAY GROUP
Ngày đăng tuyển: 24/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
CÔNG TY TNHH KAY GROUP

Tư vấn thẩm mỹ/Spa

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn thẩm mỹ/Spa Tại CÔNG TY TNHH KAY GROUP

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Phú Yên: 214 ĐL Hùng Vương, Phường7, Tuy Hòa, Phú Yên, TP Tuy Hoà, Huyện Phù Yên

Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

LÀM VIỆC TẠI CHI NHÁNH KAYSPA TP.TUY HÒA - PHÚ YÊN
• Tìm hiểu thông tin và nhu cầu của khách hàng
• Tư vấn, thương thảo, đàm phán, thuyết phục khách hàng về việc sử dụng dịch vụ của công ty
• Quản lý thông tin khách hàng và liên tục cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu
• Xây dựng mối quan hệ với khách hàng dựa trên sự tập trung vào nhu cầu mong muốn của khách hàng và chốt sales
• Xử lý khiếu nại kịp thời để bảo vệ danh tiếng của công ty
• Phối hợp với các nhân viên kinh doanh và nhân viên các phòng ban khác để đạt mục tiêu kinh doanh
• Báo cáo với cấp trên về tiến độ và kết quả kinh doanh hàng tuần

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu tối thiểu 1 năm kinh nghiệm
Thành thạo các kỹ năng bán hàng, giao tiếp và đàm phán
Thành thạo kỹ năng quản trị mối quan hệ

Tại CÔNG TY TNHH KAY GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + hỗ trợ ăn trưa + kpi
Hoa hồng doanh thu
Thỏa thuận theo năng lực
Đóng bảo hiểm theo quy định của Nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KAY GROUP

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KAY GROUP

CÔNG TY TNHH KAY GROUP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 37-39-41 Đường Nguyễn Thi, Phường 13, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

