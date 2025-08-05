Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Unilever Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Unilever Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Unilever Vietnam
Ngày đăng tuyển: 05/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/09/2025
Unilever Vietnam

Tư vấn thẩm mỹ/Spa

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn thẩm mỹ/Spa Tại Unilever Vietnam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô A2

- 3 KCN Tây Bắc Củ Chi Xã Tân An Hội

- Xã Tân An Hội

Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương Thỏa thuận

• Hỗ trợ cấp quản lý trực tiếp lên kế hoạch bảo trì.
• Thực hiện kế hoạch bảo bì với các công việc sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, máy móc, nhà xưởng và các công trình thuộc nhà máy đảm bảo các tài sản này luôn được duy trì và hoạt động một cách an toàn, hiệu quả, tin cậy.
• Tuân thủ các quy trình làm việc, yêu cầu về an toàn và chất lượng.
• Thực hiện kiểm tra, ghi chép tình trạng hoạt đông của các thiết bị máy móc và các công trình của nhà máy. Làm báo cáo định kì để cập nhật tình trạng máy móc cho ban quản lý nhà máy và đề xuất cải tiến.
• Hỗ trợ việc sửa chữa máy móc khi có yêu cầu đột xuất từ bộ phận sản xuất.
• Khi có các sự cố máy móc vượt quá thẩm quyền để giải quyết, báo cáo cho cấp quản lý trực tiếp và tiếp nhận phương án giải quyết.
• Quản lý vật tư, phụ tùng thay thế đã được cấp, cả trên thực tế và hệ thống. Lên kế hoạch xin cấp thêm, đảm bảo vật tư và phụ tùng luôn sẵn sàng phục vụ công việc.
• Làm việc với các phòng ban liên quan để gửi yêu cầu mua, nhận và lưu trữ thiết bị cần thiết cho hoạt động của phòng ban.
• Làm việc với các phòng ban liên quan để thảo luận và thực hiện các dự án cải tiến theo chương trình WCM và các dự án khác.
• Trực tiếp giám sát nhà thầu tại khu vực được phân công, hỗ trợ và đảm bảo nhà thầu thực hiện đúng quy trình làm việc, tuân thủ các yêu cầu đã thỏa thuận, đặc biệt về an toàn và an ninh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Unilever Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Unilever Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Unilever Vietnam

Unilever Vietnam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 156 Nguyen Luong Bang, Tan Phu Ward, Dist.7

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

