Công việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa

Xã hội ngày càng phát triển kéo theo mong muốn làm đẹp bùng nổ, dẫn đến các việc làm thẩm mỹ viện, nhu cầu tuyển dụng tư vấn thẩm mỹ cũng tăng theo tạo việc làm cho nhiều người lao động. Trong đó, Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng và Cần Thơ là khu vực tập trung tuyển dụng việc làm này kèm theo mức lương hấp dẫn dao động từ 10.000.000 - 80.000.000 VNĐ/tháng.

1. Nhu cầu tuyển dụng nhân viên tư vấn thẩm mỹ hiện nay

Các bệnh viện thẩm mỹ, Spa và cơ sở làm đẹp hiện nay có tốc độ tăng trưởng chóng mặt nhằm đáp ứng nhu cầu làm đẹp của mọi người. Cộng thêm việc làm thẩm mỹ viện được săn đón là bởi tiềm năng phát triển và mức thu nhập hấp dẫn. Cũng chính vì thế mà các nhân sự làm việc liên quan tới ngành thẩm mỹ vô cùng đa dạng. Trong đó, tuyển dụng tư vấn thẩm mỹ hiện đang có nhu cầu tìm kiếm nhân lực nhiều nhất.

Sở dĩ vị trí việc làm này có nhu cầu tuyển dụng cao bởi khách hàng đóng vai trò quan trọng trong việc tăng doanh thu và phát triển thương hiệu cho các Spa, thẩm mỹ viện. Do đó, các Spa và thẩm mỹ viện luôn đề cao việc thu hút, giữ chân khách hàng bằng cách phát triển bộ phận tư vấn thẩm mỹ.

Việc tuyển tư vấn viên thẩm mỹ không chỉ giúp tăng doanh thu, xây dựng thương hiệu cho các Spa mà còn đem tới những lời khuyên hữu ích nhất về dịch vụ làm đẹp cho khách hàng. Chính vì thế, tư vấn thẩm mỹ được coi là bộ phận quan trọng đối với mọi Spa và thẩm mỹ viện.

Theo Hội Giáo dục nghề nghiệp TP.HCM, ngành chăm sóc sắc đẹp hiện có nhu cầu lớn và được dựa báo sẽ cần nhân sự hơn nữa trong khoảng 5 – 10 năm nữa. Hiện tại, số lượng tuyển dụng việc làm thẩm mỹ nằm ở mức khủng, với hơn 5000 tin đăng tuyển cho nhiều vị trí khác nhau. Qua dẫn chứng này có thể thấy được nhu cầu tuyển dụng việc làm thẩm mỹ viện hiện nay vô cùng rộng mở, tạo ra nhiều việc làm cho người lao động. Trong đó, vị trí tư vấn viên thẩm mỹ được rất nhiều người lao động hướng tới bởi tính chất công việc nhẹ nhàng, mức thu nhập hấp dẫn và khả năng thăng tiến.

2. Mức thu nhập bình quân của việc làm nhân viên tư vấn thẩm mỹ

Vị trí tuyển dụng tư vấn thẩm mỹ đang có mức thu nhập cao gần như đứng đầu top lĩnh vực làm đẹp. Do tính chất công việc của từng vị trí mà mức lương của tư vấn viên thẩm mỹ cũng có sự chênh lệch dao động khoảng 10.000.000 - 80.000.000 VNĐ/tháng. Dưới đây là mức lương dao động tham khảo của từng việc làm nhân viên tư vấn thẩm mỹ:

Việc làm nhân viên tư vấn thẩm mỹ Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Nhân viên telesale tư vấn thẩm mỹ 10.000.000 – 25.000.000 Chuyên viên tư vấn thẩm mỹ 20.000.000 – 40.000.000 Trưởng nhóm tư vấn thẩm mỹ 40.000.000 – 80.000.000

3. Mô tả chi tiết công việc của nhân viên tư vấn thẩm mỹ

Ở mỗi Spa, thẩm mỹ viện hay khoa thẩm mỹ tại các bệnh viện sẽ có yêu cầu công việc về vị trí tuyển dụng nhân viên tư vấn thẩm mỹ không giống nhau. Tuy nhiên, mô tả công việc chung của vị trí làm việc này về cơ bản sẽ có những nhiệm vụ sau:

Nghiên cứu thị trường, lập kế hoạch liên hệ khách hàng mục tiêu

Tiến hành liên hệ với khách hàng tiềm năng để giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ làm đẹp phù hợp.

Tư vấn và giải đáp những thắc mắc của khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ thẩm mỹ, làm đẹp.

Vị trí tuyển dụng tư vấn thẩm mỹ sẽ đảm nhận trách nhiệm tìm kiếm nguồn khách hàng mới để công việc diễn ra thuận lợi hơn.

Tiến hành đặt lịch và hỗ trợ cho khách hàng có nhu cầu làm đẹp tại Spa, thẩm mỹ viện

Cung cấp thông tin chi tiết về những chế độ hậu mãi, chương trình ưu đãi cho khách hàng

Tư vấn thẩm mỹ tuyển dụng còn phụ trách tiếp nhận những phản hồi của khách hàng và liên hệ với các bộ phận liên quan để xử lý vấn đề nhanh chóng nhất.

Hoàn thành KPI và doanh số đặt ra mỗi tháng.

Phối hợp chặt chẽ với các bác sĩ, y tá, bộ phận marketing và lễ tân trong quá trình làm việc.

Thực hiện một số công việc khác trong nhiệm vụ và yêu cầu của đơn vị tuyển dụng.

4. Hình thức tuyển nhân viên tư vấn thẩm mỹ được tìm kiếm nhiều

Việc làm tư vấn thẩm mỹ hiện nay có sự đa dạng về hình thức tuyển dụng. Mỗi hình thức tuyển dụng sẽ có yêu cầu và quyền lợi đi kèm. Dưới đây là những hình thức tuyển dụng tư vấn thẩm mỹ được tìm kiếm nhiều nhất hiện nay.

4.1. Tuyển dụng nhân viên tư vấn thẩm mỹ Full-time

Nhân viên tư vấn thẩm mỹ Full-time làm việc toàn thời gian tại các Spa, thẩm mỹ viện là hình thức tuyển dụng phổ biến nhất. Với hình thức tuyển dụng này, người lao động sẽ thực hiện các công việc mà đơn vị tuyển dụng yêu cầu như tư vấn các sản phẩm, dịch vụ và gói liệu trình của Spa, thẩm mỹ viện. Sắp xếp và nhận đặt lịch, nhắc nhở lịch làm đẹp của khách hàng. Đồng thời, tuyển dụng tư vấn thẩm mỹ còn phải theo dõi chặt chẽ và đánh giá kết quả sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng.

Tư vấn viên thẩm mỹ Full-time ngoài mức lương thưởng hấp dẫn dao động khoảng từ 15.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng , hưởng đầy đủ các quyền lợi theo chế độ và quy định pháp luật thì còn được tham gia các buổi training công nghệ mới, những khóa học nâng cao trình độ về ngành làm đẹp. Bên cạnh đó, nhân viên tư vấn thẩm mỹ Full-time còn được xem xét thăng tiến lên vị trí cao nếu đạt thành tích tốt.

Hiện tại, các quận trung tâm các thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội hay Đà Nẵng đang có nhu cầu tuyển dụng tư vấn viên thẩm mỹ Full-time nhiều nhất. Đặc điểm chung của những khu vực này là nhu cầu sử dụng các dịch vụ việc làm đẹp cao.

4.2. Tuyển nhân viên tư vấn thẩm mỹ Part-time

Hình thức tuyển dụng tư vấn viên thẩm mỹ Part-time được người lao động ưa chuộng trong những năm gần đây bởi có thể làm hai hoặc nhiều công việc cùng lúc thay vì toàn thời gian tại một đơn vị. Nhân viên tư vấn thẩm mỹ Part-time sẽ có thêm nhiều thời gian để theo đuổi các hoạt động ngoại khoá, tăng thu nhập và tích lũy thêm kỹ năng, kinh nghiệm.

Ngoài ra, hình thức tuyển tư vấn thẩm mỹ này còn được người lao động săn đón khi mở rộng thêm các mối quan hệ và tạo cơ hội cho con đường sự nghiệp. Tuy nhiên, tư vấn viên thẩm mỹ Part-time sẽ ít được hưởng chính sách đãi ngộ như với nhân viên toàn thời gian. Hình thức này cũng không được chi trả những khoản tiền khi người lao động nghỉ bệnh, nghỉ phép.

Tuỳ theo quy mô Spa, thẩm mỹ viện và vị trí mà mức lương đối với tư vấn viên thẩm mỹ Part-time có sự chênh lệch dao động từ 6.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng. Cũng giống như hình thức Full-time, nhu cầu tuyển dụng tư vấn thẩm mỹ Part-time tập trung tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng và TP.HCM.

4.3. Tuyển nhân viên tư vấn thẩm mỹ Online

Với thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ như hiện nay thì hình thức tuyển dụng các vị trí việc làm cũng có sự thay đổi. Trong đó, tuyển dụng tư vấn thẩm mỹ Online là được người lao động quan tâm nhất. Đối với hình thức này, người lao động không cần tới trực tiếp đơn vị làm việc mà có thể làm tại nhà miễn sao đáp ứng đủ yêu cầu phương tiện làm việc là máy tính, điện thoại và kết nối internet.

Đây cũng là lý vị trí tuyển nhân viên tư vấn thẩm mỹ online hấp dẫn người lao động. Hơn thế nữa, thu nhập của việc làm này cũng nằm trong top cao mà vẫn có thể hưởng một số chế độ và phúc lợi mà đơn vị tuyển dụng quy định. Song để làm nhân viên tư vấn thẩm mỹ Online giỏi ngoài yêu cầu về kỹ năng, kiến thức thì ứng viên cần quản lý thời gian tốt và cam kết hoàn thành đầy đủ KPI hàng tháng.

Mức lương dao động đối với vị trí tuyển dụng tư vấn thẩm mỹ online khoảng từ 8.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Hà Nội, Hải Phòng và Bắc Ninh là những khu vực có nhu cầu tuyển dụng vị trí việc làm này.

5. Khu vực tuyển nhân viên tư vấn thẩm mỹ nhiều nhất

Ngành thẩm mỹ hiện nay có nhu cầu tuyển dụng lớn, đặc biệt tại những khu vực thành phố. Bởi các thành phố có chi phí sinh hoạt cao, cập nhật nhanh nhạy xu hướng làm đẹp và nhu cầu sử dụng dịch vụ lớn.

5.1. Tuyển dụng nhân viên tư vấn thẩm mỹ TPHCM

Theo Sở Y Tế TPHCM, nhu cầu việc làm liên quan tới ngành làm đẹp là cực kỳ cao. Bởi thành phố này có hơn 7.000 cơ sở cung cấp dịch vụ liên quan tới làm đẹp (số liệu năm 2023). Với số lượng địa chỉ làm đẹp như vậy có thể thấy được nhu cầu sử dụng và tham gia làm việc trong ngành thẩm mỹ là vô cùng tiềm năng.

Hơn nữa, TP.HCM còn có mức sinh hoạt cao chỉ sau Hà Nội và cơ sở hạ tầng, dịch vụ phát triển vượt bậc. Vì thế, nhu cầu tuyển dụng tư vấn thẩm mỹ tại TP.HCM được đánh giá cao. quận 1, quận 3, quận 5, quận 7, quận 10, quận Tân Bình, quận Gò Vấp và quận Phú Nhuận là những khu vực tập trung tuyển dụng việc làm thẩm mỹ viện nhiều nhất khi có hàng loạt Spa, thẩm mỹ viện hoạt động. Hiện tại, mức thu nhập trung bình cho vị trí nhân viên tư vấn thẩm mỹ dao động khoảng từ 15.000.000 – 30.000.000 VNĐ/tháng.

5.2. Tuyển dụng nhân viên tư vấn thẩm mỹ Hà Nội

Hà Nội là trung tâm chính trị của cả nước và có tốc độ đô thị hóa nhanh chóng. Nhu cầu tuyển dụng tư vấn thẩm mỹ nói riêng và các ngành nghề nói chung tại Hà Nội là cực kỳ lớn. Quận Ba Đình, quận Hai Bà Trưng, quận Cầu Giấy, quận Hoàn Kiếm, quận Thanh Xuân và quận Đống Đa là những khu vực hội tụ các sản phẩm, dịch vụ hiện đại bậc nhất cùng với chi phí sinh hoạt cao, nhu cầu làm đẹp cao tạo ra nhiều việc làm thẩm mỹ viện.

Hơn nữa, hình thức tuyển dụng nhân sự tại Hà Nội cũng đa dạng và đem tới nhiều công việc cho người lao động. Hiện tại mức lương của nhân viên tư vấn thẩm mỹ tại Hà Nội cao hơn so với TP.HCM khi dao động từ 15.000.000 – 40.000.000 VNĐ/tháng.

5.3. Tuyển dụng nhân viên tư vấn thẩm mỹ tại Đà Nẵng

Đà Nẵng là một trong những thành phố lớn có tốc độ phát triển toàn diện cả về cơ sở hạ tầng, dịch vụ thuộc top đầu cả nước. Tại thành phố này tập trung nhiều địa chỉ liên quan tới ngành làm đẹp bởi hàng năm thu hút được lượng khách du lịch cả trong nước và quốc tế tới nghỉ dưỡng.

Trong đó, quận Hải Châu và quận Thanh Khê là hai khu vực tập trung nhiều thẩm mỹ viện, cơ sở làm đẹp nhất tại Đà Nẵng. Do đó, nhu cầu tuyển dụng tư vấn thẩm mỹ tại thành phố có tiềm năng phát triển hơn nữa trong tương lai. Mức lương đối với tư vấn viên thẩm mỹ tại Đà Nẵng dao động từ 7.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng, tuỳ theo vị trí và quy mô Spa, thẩm mỹ viện.

6. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm nhân viên tư vấn thẩm mỹ

Mỗi Spa, thẩm mỹ viện sẽ có những yêu cầu riêng cho từng vị trí tuyển dụng thẩm mỹ. Tuy nhiên, về cơ bản thì các ứng viên ở vị trí tư vấn thẩm mỹ sẽ bắt buộc đáp ứng những yêu cầu điển hình như sau:

Có ngoại hình ưa nhìn, tác phong tự tin.

Có kiến thức và hiểu biết về thẩm mỹ, mỹ phẩm, công nghệ làm đẹp.

Có khả năng giao tiếp, thuyết phục, tương tác, chốt đơn và sự khéo léo xây dựng mối quan hệ.

Có khả năng ứng biến, xử lý các tình huống bất ngờ trong công việc nhằm đảo bảo sự hài lòng của khách hàng.

Có kinh nghiệm làm việc từ 1 năm trở lại ở vai trò nhân viên tư vấn thẩm mỹ, CSKH, nhân viên kinh doanh, Telesales và tư vấn viên.

Tuy vị trí tuyển dụng tư vấn thẩm mỹ không yêu cầu bằng cấp hay chứng chỉ chuyên môn liên quan tới ngành làm đẹp nhưng đối với ứng viên có những điều kiện này sẽ chiếm được lợi thế lớn trong quá trình tuyển dụng.

Nhìn chung, việc làm thẩm mỹ viện hiện đang là ngành nghề hấp dẫn với người lao động bởi môi trường lý tưởng, tính chất công việc nhẹ nhàng cùng cơ hội thăng tiến trong tương lai. Hiện tại, nhu cầu tìm kiếm và tuyển dụng tư vấn thẩm mỹ đứng top đầu thị trường nhân lực ngành làm đẹp vì mức lương cao.