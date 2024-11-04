Tuyển Tuyển dụng thu nhập 5 - 100 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Hệ Thống Thẩm Mỹ Viện Quốc Tế Aura
- Hồ Chí Minh:
- Số B40 đường Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 5 - 100 Triệu
Soạn thảo căn bản thông báo, quyết định, công văn thuộc Phòng Hành chính.
Tham gia tổ chức các hoạt động tại Công ty: hội nghị, họp, liên hoan, du lịch,...
Quản lý văn phòng phẩm, tài sản, công cụ dụng cụ,...
Thực hiện các công tác hành chính, văn thư, mua sắm văn phòng...
Hỗ trợ đăng tin tuyển dụng nhân sự
Hỗ trợ nhân sự kịp thời ở hội sở
Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh
Theo dõi chế độ thăm hỏi (hiếu, hỉ), phúc lợi (sinh nhật) cho nhân viên.
Với Mức Lương 5 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thử việc 2 tháng: hưởng 85% lương cứng chính thức.
Được tính tăng ca (nếu có).
Thưởng thâm niên.
Thưởng giới thiệu nhân sự (mức thưởng theo chính sách của công ty).
Tham gia BHXH. Nghỉ phép năm. Khám sức khỏe định kỳ.
Thưởng vinh danh. Thưởng nhân viên xuất sắc. Thưởng lễ tết, sinh nhật, hiếu hỷ, ...
Điều chỉnh lương tối thiểu 1 lần/ năm.
Được tham gia vào các khóa đào tạo chuyên sâu để nâng cao chuyên môn, kiến thức, kỹ năng. Chủ động đề xuất các khóa đào tạo.
Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, phát triển bản thân.
Teambuilding, du lịch hàng năm, YEP.
Chính sách sử dụng dịch vụ, mua hàng ưu đãi với giá nhân viên (lên đến 100%).
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung.
Tại Hệ Thống Thẩm Mỹ Viện Quốc Tế Aura Thì Được Hưởng Những Gì
Ưu tiên có kinh nghiệm tại các vị trí công việc liên quan lĩnh vực Hành chính, Văn phòng.
Biết sử dụng excel, word.
Tác phong làm việc nhanh nhẹn, trung thực, có trách nhiệm, có ý thức tự giác, chủ động trong công việc
Kỹ năng sống tốt
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ Thống Thẩm Mỹ Viện Quốc Tế Aura
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
