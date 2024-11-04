Tuyển Tuyển dụng thu nhập 5 - 100 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 5 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số B40 đường Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 5 - 100 Triệu

Soạn thảo căn bản thông báo, quyết định, công văn thuộc Phòng Hành chính.

Tham gia tổ chức các hoạt động tại Công ty: hội nghị, họp, liên hoan, du lịch,...

Quản lý văn phòng phẩm, tài sản, công cụ dụng cụ,...

Thực hiện các công tác hành chính, văn thư, mua sắm văn phòng...

Hỗ trợ đăng tin tuyển dụng nhân sự

Hỗ trợ nhân sự kịp thời ở hội sở

Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh

Theo dõi chế độ thăm hỏi (hiếu, hỉ), phúc lợi (sinh nhật) cho nhân viên.

Với Mức Lương 5 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực

Thử việc 2 tháng: hưởng 85% lương cứng chính thức.

Được tính tăng ca (nếu có).

Thưởng thâm niên.

Thưởng giới thiệu nhân sự (mức thưởng theo chính sách của công ty).

Tham gia BHXH. Nghỉ phép năm. Khám sức khỏe định kỳ.

Thưởng vinh danh. Thưởng nhân viên xuất sắc. Thưởng lễ tết, sinh nhật, hiếu hỷ, ...

Điều chỉnh lương tối thiểu 1 lần/ năm.

Được tham gia vào các khóa đào tạo chuyên sâu để nâng cao chuyên môn, kiến thức, kỹ năng. Chủ động đề xuất các khóa đào tạo.

Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, phát triển bản thân.

Teambuilding, du lịch hàng năm, YEP.

Chính sách sử dụng dịch vụ, mua hàng ưu đãi với giá nhân viên (lên đến 100%).

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung.

Tại Hệ Thống Thẩm Mỹ Viện Quốc Tế Aura Thì Được Hưởng Những Gì

Tốt nghiệp trình độ Cao đẳng trở lên.

Ưu tiên có kinh nghiệm tại các vị trí công việc liên quan lĩnh vực Hành chính, Văn phòng.

Biết sử dụng excel, word.

Tác phong làm việc nhanh nhẹn, trung thực, có trách nhiệm, có ý thức tự giác, chủ động trong công việc

Kỹ năng sống tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ Thống Thẩm Mỹ Viện Quốc Tế Aura

