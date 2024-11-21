Tuyển Tuyển dụng thu nhập 6 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty TNHH kiểm toán ACE TIME
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/12/2024
Công ty TNHH kiểm toán ACE TIME

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH kiểm toán ACE TIME

Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: từ 25 tuổi trở lên;
- Trình độ: Tốt nghiệp trình độ từ Cao đẳng trở lên chuyên ngành có liên quan.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
- Thái độ: Tinh thần làm việc cao, có thái độ tích cực trong công việc.
- Năng động, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.
- Nhanh nhẹn, khéo léo trong giao tiếp để mở rộng mối quan hệ, tạo dựng được nguồn tuyển dụng tiềm năng cho công ty.

Tại Công ty TNHH kiểm toán ACE TIME Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng 13
- Được ký kết Hợp đồng lao động rõ ràng.
- Công việc ổn định, lâu dài.
- Được đào tạo, hướng dẫn thích nghi nhanh chóng với công việc.
- Được thưởng các ngày: Lễ, Tết theo quy định Công ty
- Được đóng Bảo hiểm xã hội theo quy định của Nhà nước và Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH kiểm toán ACE TIME

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tòa CT 2B đường Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội

