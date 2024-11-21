Tuyển Tuyển dụng thu nhập 6 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

- Độ tuổi: từ 25 tuổi trở lên;

- Trình độ: Tốt nghiệp trình độ từ Cao đẳng trở lên chuyên ngành có liên quan.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

- Thái độ: Tinh thần làm việc cao, có thái độ tích cực trong công việc.

- Năng động, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.

- Nhanh nhẹn, khéo léo trong giao tiếp để mở rộng mối quan hệ, tạo dựng được nguồn tuyển dụng tiềm năng cho công ty.

Tại Công ty TNHH kiểm toán ACE TIME Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng 13

- Được ký kết Hợp đồng lao động rõ ràng.

- Công việc ổn định, lâu dài.

- Được đào tạo, hướng dẫn thích nghi nhanh chóng với công việc.

- Được thưởng các ngày: Lễ, Tết theo quy định Công ty

- Được đóng Bảo hiểm xã hội theo quy định của Nhà nước và Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH kiểm toán ACE TIME

