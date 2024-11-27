Tuyển Tuyển dụng thu nhập 6 - 8 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Trần Phú
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Trần Phú

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Trần Phú

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Lô 4, CN 4, Cụm công nghiệp Từ Liêm, Minh Khai, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Thực hiện công tác tuyển dụng (biến động ít)
Thực hiện nghiệp vụ BHXH: Tăng, giảm, ốm đau thai sản...
Soạn thảo, ban hành các văn bản: Thư mời làm việc, Quyết định, thông báo...
Công tác chấm công.
Theo dõi biến động nhân sự, quản lý data nhân sự.
Các công việc hành chính khác.
Chi tiết trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên các chuyên ngành: Quản trị Nhân lực, Quan hệ lao động, Luật...
Trung thực, nhanh nhẹn.
Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên về chấm công, BHXH.

Tại Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Trần Phú Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 6-8tr
Miễn phí ăn trưa tại Công ty.
Nghỉ và thưởng các ngày lễ tết và tham quan, nghỉ mát theo chính sách công ty
Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định
Chế độ phúc lợi hấp dẫn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Trần Phú

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Trần Phú

Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Trần Phú

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 41 Phố Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

