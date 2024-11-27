Tuyển Tuyển dụng thu nhập 6 - 8 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Lô 4, CN 4, Cụm công nghiệp Từ Liêm, Minh Khai, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc

Thực hiện công tác tuyển dụng (biến động ít)

Thực hiện nghiệp vụ BHXH: Tăng, giảm, ốm đau thai sản...

Soạn thảo, ban hành các văn bản: Thư mời làm việc, Quyết định, thông báo...

Công tác chấm công.

Theo dõi biến động nhân sự, quản lý data nhân sự.

Các công việc hành chính khác.

Chi tiết trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Yêu Cầu Công Việc

Nữ, tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên các chuyên ngành: Quản trị Nhân lực, Quan hệ lao động, Luật...

Trung thực, nhanh nhẹn.

Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên về chấm công, BHXH.

Quyền Lợi

Thu nhập: 6-8tr

Miễn phí ăn trưa tại Công ty.

Nghỉ và thưởng các ngày lễ tết và tham quan, nghỉ mát theo chính sách công ty

Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định

Chế độ phúc lợi hấp dẫn

Cách Thức Ứng Tuyển

