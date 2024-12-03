Tuyển Tuyển dụng thu nhập 12 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 8 tòa nhà Silver Wings, 137A Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

1. Công tác tuyển dụng:

Tiếp nhận và tổng hợp các yêu cầu, đề nghị tuyển dụng của các phòng ban trong công ty

Lập kế hoạch tuyển dụng, lựa chọn hình thức đăng tuyển phù hợp với từng vị trí

Thực hiện thông báo tuyển dụng trên các kênh online và offline, lọc hồ sơ, tổ chức phỏng vấn, đánh giá phỏng vấn... theo đúng quy trình tuyển dụng của công ty

Theo dõi và hỗ trợ các nhân viên mới trong quá trình tiếp nhận công việc và hoàn thiện các thủ tục kí hợp đồng chính thức

Thường xuyên báo cáo và tổng hợp kết quả tuyển dụng cho quản lý trực tiếp

2. Quản lý hồ sơ nhân sự:

Thực hiện lưu trữ hồ sơ đầu vào của nhân viên mới tuyển dụng bằng 2 hình thức hồ sơ bản cứng và trên phần mềm nhân sự

Định kỳ rà soát, cập nhật thông tin nhân sự mới nhất của toàn thể CB CNV của Công ty

3. Công việc khác:

Phối hợp cùng các nhân sự trong phòng tổ chức các sự kiện nội bộ của Công ty

Các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ

Độ tuổi: từ 22 - 26 tuổi

Trình độ học vấn: Tốt Đại học các chuyên ngành Quản trị nhân sự, Quản trị nguồn nhân lực... và các chuyên ngành liên quan.

Kinh nghiệm: Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập: từ 12 - 15 triệu đồng/ tháng (bao gồm Lương cơ bản + Phụ cấp)

1. Thu nhập:

2. Thưởng: Thưởng Lễ, Tết theo tình hình kinh doanh của Công ty, ...

2. Thưởng:

3. Chế độ phúc lợi:

Đóng bảo hiểm theo quy định của Pháp luật ngay khi ký hợp đồng chính thức

Phụ cấp ăn trưa, phụ cấp thêm giờ,...

13 ngày phép/ năm (gồm 12 ngày phép theo quy định + 01 ngày nghỉ sinh nhật)

Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/ lần tại các bệnh viện uy tín

Hưởng chế độ thăm hỏi thai sản, ốm đau, hiếu hỉ theo quy định Công ty

Quà tặng sinh nhật, quà tặng Trung thu, quà tặng 1/6 cho con CB CNV, quà tặng 8/3 và 20/10 cho CB CNV nữ

Hỗ trợ phụ cấp ngoại ngữ từ 1 – 5 triệu khi có các chứng chỉ tiếng Anh, Nhật, Trung theo quy định Công ty

Hỗ trợ bữa ăn tối khi làm việc ngoài giờ, sử dụng máy pha cà phê, máy bán hàng tự động...

Tham gia các sự kiện nội bộ do Công ty tổ chức: Du lịch trong nước/ nước ngoài, Sinh nhật Công ty, 8/3, 20/10, Giải bóng đá CNV CUP, Tiệc tất niên, các hoạt động từ thiện...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin