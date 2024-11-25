Tuyển Tuyển dụng thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Lâm Đồng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công TY TNHH Việt Farm
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Lâm Đồng:
- Lâm Đồng
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
23. Thực hiện công việc HR trong thời gian 6 tháng ( Chấm công, tính lương, thuế, chế độ phúc lợi,...)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu câu: Tốt nghiệp chuyên ngành Luật, Quản trị doanh nghiệp, Quản trị nguồn nhân lực, Hành chính, Văn phòng
Độ tuổi: 25 tuổi trở lên
Có kinh nghiệm công việc hành chính văn phòng >1 năm trở lên
Độ tuổi: 25 tuổi trở lên
Có kinh nghiệm công việc hành chính văn phòng >1 năm trở lên
Tại Công TY TNHH Việt Farm Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ
BHXH, BHTN, BHYT... theo quy định nhà nước
Các chế độ nghỉ mát hàng năm, ngày lễ hàng năm,...
BHXH, BHTN, BHYT... theo quy định nhà nước
Các chế độ nghỉ mát hàng năm, ngày lễ hàng năm,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY TNHH Việt Farm
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI