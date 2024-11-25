Tuyển Tuyển dụng thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Lâm Đồng

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: - Lâm Đồng

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

23. Thực hiện công việc HR trong thời gian 6 tháng ( Chấm công, tính lương, thuế, chế độ phúc lợi,...)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu câu: Tốt nghiệp chuyên ngành Luật, Quản trị doanh nghiệp, Quản trị nguồn nhân lực, Hành chính, Văn phòng

Độ tuổi: 25 tuổi trở lên

Có kinh nghiệm công việc hành chính văn phòng >1 năm trở lên

Tại Công TY TNHH Việt Farm Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ

BHXH, BHTN, BHYT... theo quy định nhà nước

Các chế độ nghỉ mát hàng năm, ngày lễ hàng năm,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY TNHH Việt Farm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin