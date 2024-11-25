Tuyển Tuyển dụng thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Lâm Đồng

Công TY TNHH Việt Farm
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Công TY TNHH Việt Farm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công TY TNHH Việt Farm

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng:

- Lâm Đồng

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

23. Thực hiện công việc HR trong thời gian 6 tháng ( Chấm công, tính lương, thuế, chế độ phúc lợi,...)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu câu: Tốt nghiệp chuyên ngành Luật, Quản trị doanh nghiệp, Quản trị nguồn nhân lực, Hành chính, Văn phòng
Độ tuổi: 25 tuổi trở lên
Có kinh nghiệm công việc hành chính văn phòng >1 năm trở lên

Tại Công TY TNHH Việt Farm Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ
BHXH, BHTN, BHYT... theo quy định nhà nước
Các chế độ nghỉ mát hàng năm, ngày lễ hàng năm,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY TNHH Việt Farm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công TY TNHH Việt Farm

Công TY TNHH Việt Farm

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: số 131D, ngõ 194, đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

