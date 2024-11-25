Tuyển Tuyển dụng thu nhập 10 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Quảng Nam

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Quảng Nam: - Phòng 009 Chung cư Thới An, đường Lê Thị riêng, Phường Thới An, Thành phố Hội An

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

1.Công việc nhân sự:

·Tham gia tiếp nhận các nhu cầu tuyển dụng của các phòng ban trong Công ty, lập các kế hoạch tuyển dụng, điều phối và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các kế hoạch đó.

·Thực hiện công tác tính lương, thưởng theo quy định của công ty.

·Thực hiện công tác chấm công, quản lý ngày phép cho CBNV.

·Thực hiện, giải quyết các thủ tục liên quan đến BHXH, BHYT.

·Kê khai thuế TNCN, đăng ký người phụ thuộc và các thủ tục liên quan. Quyết toán thuế TNCN và cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

·Tham gia việc tiếp nhận nhân viên mới, xây dựng tài liệu, mô tả công việc và tổ chức đào tạo hội nhập cho nhân viên mới.

·Tham gia thực hiện các nhiệm vụ của công tác quản trị nhân sự gồm: theo dõi diễn biến nhân sự, lập hợp đồng, phụ lục hợp đồng lao động, soạn thảo các công văn hành chính nhân sự và quản trị chung như : Quy chế lương thưởng; Quy định chấm công, tăng ca; Quyết định, ...

·Hỗ trợ thực hiện công tác truyền thông nội bộ, gắn kết các thành viên và tiến hành các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên công ty vào các dịp kỷ niệm, lễ, tết, ...

·Lưu giữ các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc thực hiện các thủ tục, chính sách nhân sự.

·Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

2.Công việc Hành chính:

·Tổ chức lưu trữ, quản lý toàn bộ các hệ thống công văn, giấy tờ, hợp đồng, tài liệu liên quan;

·Quản lý, đặt mua văn phòng phẩm; chuyển phát nhanh; quản lý việc sử dụng văn phòng, tài sản, thiết bị, phương tiện vận chuyển (bảo trì, bảo dưỡng, theo dõi và mua bảo hiểm xe, ...),máy móc, tài liệu, ...

·Bao quát, theo dõi các hoạt động vệ sinh, điện, nước và các hoạt động phát sinh khác tại văn phòng, kho. Quản lý nhân sự làm việc tại kho hàng công ty; tham gia công tác kiểm kê tài sản, hàng hóa tại kho.

·Thực hiện thủ tục thanh toán các chi phí liên quan đến công tác HCNS : thuê VP, điện, nước, VPP, điện thoại, CPN, ... Kiểm tra các trường hợp sử dụng vượt định mức (xăng xe, điện thoại, ...) và đề xuất hướng xử lý.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

·Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị nhân sự.

·Thành thạo vi tính văn phòng.

·Kỹ năng giao tiếp, thương lượng tốt. Nắm vững các quy định về Luật Lao động, Luật BHXH và các văn bản luật có liên quan để soạn thảo Quy định, Quy chế cũng như tư vấn cho cấp trên.

·Kinh nghiệm: tối thiểu 03 năm ở vị trí tương đương.

·Giới tính : Nữ

·Thử việc : 02 tháng

·Ưu tiên ứng viên nhà ở Quận 12, Gò Vấp, Hóc Môn

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐỨC HIẾU Thì Được Hưởng Những Gì

·Mức lương: 10tr – 12tr

·Thưởng lễ, tết, lương tháng 13, ...

·Được hưởng các quyền lợi theo quy định của Luật Lao động khi trở thành nhân viên chính thức.

. Có cơ hội thăng tiến trong công việc, môi trường làm việc năng động, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐỨC HIẾU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin