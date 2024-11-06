Tuyển Tuyển dụng thu nhập Từ 3 triệu VNĐ Bán thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Từ 3 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc

Hỗ trợ xử lý văn bản, tài liệu và hồ sơ liên quan đến các dự án IT.

Hỗ trợ theo dõi và cập nhật các báo cáo tiến độ dự án, cũng như thông tin về nguồn lực của bộ phận IT.

Theo dõi và quản lý trang thiết bị và tài sản IT của công ty.

Hỗ trợ trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến IT mà các phòng ban khác gặp phải.

Hỗ trợ các hoạt động nội bộ của bộ phận IT như tổ chức các buổi đào tạo, hội thảo hoặc sự kiện nội bộ.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan.

Kinh nghiệm: Không cần kinh nghiệm.

Ưu tiên tiếng Anh tốt

Kỹ năng:

Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc với nhiều đối tượng khác nhau.

Kỹ năng xử lý tài liệu và quản lý hồ sơ hiệu quả.

Hiểu biết về các công cụ phần mềm quản lý dự án và tài liệu như Microsoft Office là một lợi thế.

Phẩm chất: Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ATOM Thì Được Hưởng Những Gì

Đồng hành cùng chúng tôi, bạn sẽ nhận được:

Lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Được hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo quy định pháp luật hiện

hành (BHYT, BHXH, BHTN...)

Thưởng tháng lương thứ 13 theo quy định của công ty.

Tham gia các hoạt động, sự kiện team building, dã ngoại, du lịch, sinh nhật...

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, tạo điều kiện cho ứng viên phát huy tốt nhất năng lực cá nhân. Cơ hội làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung và sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ATOM

