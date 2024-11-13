Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN SANO MEDIA VIỆT NAM làm việc tại Bắc Giang thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: Tầng 9 - Tòa Việt Thắng - Đường Hoàng Văn Thụ - P.Xương Giang - TP.Bắc Giang, TP Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Dựng video, cắt ghép các video để tạo thành 1 video hoàn chỉnh dựa theo content có sẵn.

Định hướng nội dung và hình ảnh trong video

Biên tập, chỉnh sửa video lồng ghép âm thanh, hình ảnh, hiệu ứng.... cho phù hợp

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ tuổi từ 20-25

Biết sử dụng cơ bản một số phần mềm chỉnh sửa video: phần mềm PTS, Adobe Illustrator, Premiere ....

Tư duy sáng tạo, nắm bắt các xu hướng nội dung video

Làm việc cẩn thận chỉn chu.

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 6 tháng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SANO MEDIA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 9tr - 15tr (thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực)

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động

Được liên tục được học tập phát triển

Phụ cấp ăn trưa, xăng xe đầy đủ

Thưởng nóng + lễ tết

Trang bị đầy đủ các trang thiết bị làm việc;

Văn hóa công ty đa dạng, đặc sắc. Môi trường trẻ trung, năng động. Hoạt động teambuilding, du lịch thường niên;

BHXH & BHYT và chế độ phúc lợi đầy đủ theo bộ luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SANO MEDIA VIỆT NAM

