Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN SANO MEDIA VIỆT NAM làm việc tại Bắc Giang thu nhập 9 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SANO MEDIA VIỆT NAM
Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Giang: Tầng 9
- Tòa Việt Thắng
- Đường Hoàng Văn Thụ
- P.Xương Giang
- TP.Bắc Giang, TP Bắc Giang
Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Dựng video, cắt ghép các video để tạo thành 1 video hoàn chỉnh dựa theo content có sẵn.
Định hướng nội dung và hình ảnh trong video
Biên tập, chỉnh sửa video lồng ghép âm thanh, hình ảnh, hiệu ứng.... cho phù hợp
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ tuổi từ 20-25
Biết sử dụng cơ bản một số phần mềm chỉnh sửa video: phần mềm PTS, Adobe Illustrator, Premiere ....
Tư duy sáng tạo, nắm bắt các xu hướng nội dung video
Làm việc cẩn thận chỉn chu.
Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 6 tháng
Biết sử dụng cơ bản một số phần mềm chỉnh sửa video: phần mềm PTS, Adobe Illustrator, Premiere ....
Tư duy sáng tạo, nắm bắt các xu hướng nội dung video
Làm việc cẩn thận chỉn chu.
Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 6 tháng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SANO MEDIA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 9tr - 15tr (thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực)
(thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực)
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động
Được liên tục được học tập phát triển
Phụ cấp ăn trưa, xăng xe đầy đủ
Thưởng nóng + lễ tết
Trang bị đầy đủ các trang thiết bị làm việc;
Văn hóa công ty đa dạng, đặc sắc. Môi trường trẻ trung, năng động. Hoạt động teambuilding, du lịch thường niên;
BHXH & BHYT và chế độ phúc lợi đầy đủ theo bộ luật lao động.
(thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực)
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động
Được liên tục được học tập phát triển
Phụ cấp ăn trưa, xăng xe đầy đủ
Thưởng nóng + lễ tết
Trang bị đầy đủ các trang thiết bị làm việc;
Văn hóa công ty đa dạng, đặc sắc. Môi trường trẻ trung, năng động. Hoạt động teambuilding, du lịch thường niên;
BHXH & BHYT và chế độ phúc lợi đầy đủ theo bộ luật lao động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SANO MEDIA VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI