Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Agrifarm làm việc tại Đồng Tháp thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Tháp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật

- Quảng bá sản phẩm đến nông dân, đại lý.

- Chăm sóc nông dân, hỗ trợ đại lý ra hàng.

- Thực hiện các hoạt động kỹ thuật hỗ trợ sale.

- Phối hợp phát triển kênh truyền thông.

- Khảo nghiệm sản phẩm.

- Thu thập thông tin mùa vụ, sản phẩm, đối thủ.

- Bảo quản và giữ gìn trang thiết bị phục vụ trong công việc.

- Đi công tác theo yêu cầu của cấp trên.

- Khám sức khỏe định kỳ hằng năm.

Yêu Cầu Công Việc

- Tuổi từ 25-30

- Số lượng 02 người (Nam)

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên nghành: Nông học, Khoa học cây trồng, Sinh học ứng dụng, Kỹ sư hóa sinh, Bảo vệ thực vật và các ngành nghề khác liên quan đến nông nghiệp.

- Có chuyên môn, kiến thức và hiểu biết về cây trồng (đặc biệt cây sầu riêng)

- Có sức khỏe tốt, chịu khó trong công việc, có khả năng giao tiếp tốt

- Có khả năng làm việc nhóm

- Chấp nhận đi công tác khi có yêu cầu.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Agrifarm Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập từ 9.000.000- 15.000.000 theo năng lực

• Thưởng nóng thường xuyên cho nhân viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

• Thưởng tết, lương tháng 13, phúc lợi sinh nhật và những ngày lễ lớn

• Được đào tạo hướng dẫn bài bản miễn phí và có cơ hội thăng tiến trong công việc

• Du lịch thường niên mỗi năm

• Tham gia đầy đủ BHYT, BHXH theo quy định

• Được xét nâng lương cơ bản hàng năm cho nhân viên hoàn thành tốt công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Agrifarm

