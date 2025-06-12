Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Flamingo Holdings Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 24 Tràng Tiền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc

• Xây dựng chiến lược tuyển dụng dài hạn cho toàn Tập đoàn, bao gồm cả Hội sở và các Đơn vị thành viên (bất động sản, khách sạn, xây dựng,…).

• Tổ chức, điều phối và giám sát hoạt động tuyển dụng xuyên suốt toàn hệ thống.

• Tư vấn, hỗ trợ các Ban/Văn phòng trong công tác xác định nhu cầu, kế hoạch tuyển dụng định kỳ và đột xuất.

• Quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu ứng viên, chủ động phát triển nguồn (headhunt, social media, networking…).

• Xây dựng và triển khai các chiến dịch thương hiệu tuyển dụng (EVP, kênh TikTok, Employer Branding nội bộ…).

• Phân công và quản lý hiệu quả đội ngũ chuyên viên tuyển dụng, thực hiện đào tạo và phát triển nhân sự phòng.

• Phân tích báo cáo dữ liệu tuyển dụng định kỳ, đưa ra đề xuất cải tiến chất lượng và hiệu quả.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh, Tâm lý học.

• Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong mảng tuyển dụng, trong đó tối thiểu 2 năm ở vị trí quản lý (Trưởng/Phó phòng hoặc tương đương).

Tại Flamingo Holdings Group Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Flamingo Holdings Group

