Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 60 Triệu

Mức lương 30 - 60 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số H18 - H19, Ngõ 68 Phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 30 - 60 Triệu

Lập kế hoạch, triển khai, kiểm tra, đánh giá, báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh của Trình dược viên, Cộng tác viên trong khu vực quản lý.

Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu doanh số khu vực được phân công.

Phối hợp với các phòng ban để xây dựng chính sách bán hàng, chính sách lương thưởng cho Trình dược viên, Cộng tác viên

Tuyển dụng, quản lý và phát triển đội ngũ nhân sự Trình dược viên, Cộng tác viên

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng tại địa bàn phụ trách

Theo dõi kế hoạch bán hàng tại các khu vực của Team.

Tiếp nhận đơn hàng từ khách hàng, chuyển bộ phận Sales admin

Phối hợp với Sales Admin & Bộ phận kho theo dõi sát doanh số bán hàng và đề xuất hàng, tồn kho để đảm đạt được doanh số, dự trù hàng hóa phù hợp, đúng thời gian, hạn chế tình trạng thiếu hàng, hàng cận date; hủy hàng và phân phối hàng hóa kịp thời.

Với Mức Lương 30 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Trung cấp Y/Dược trở lên

Có từ 03 năm kinh nghiệm tại vị trí Giám đốc Kinh Doanh khu vực (ASM) ngành hàng dinh dưỡng Kênh Y tế

Am hiểu thị trường dược phẩm/y tế và hệ thống bệnh viện/phòng khám tại khu vực phụ trách.

Kỹ năng quản lý đội nhóm, huấn luyện và thúc đẩy hiệu suất nhân viên.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xử lý tình huống tốt.

Có khả năng lập kế hoạch, phân tích dữ liệu và quản lý báo cáo hiệu quả.

Sẵn sàng đi công tác trong khu vực phụ trách.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 25 – 30 triệu + thưởng doanh số (Tổng thu nhập từ 30 - 60 triệu/tháng)

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN,… theo quy định của Nhà nước.

Chế độ nghỉ lễ, Tết, phép năm,…. theo quy định của Công ty.

Thưởng các ngày lễ lớn: 30/4, 1/5, 2/9, Tết Dương lịch, Tết Âm lịch… theo quy định của Công ty.

Lương tháng 13, 14… tùy theo kết quả kinh doanh hàng năm.

Các hoạt động team building, workout định kỳ,… tăng kết nối giữa các phòng ban.

Du lịch nghỉ mát hàng năm.

Môi trường làm việc, nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm

