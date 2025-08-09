Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, Tòa BeaSky, Phạm Tu, Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

1/Tư vấn bán hàng trực tuyến và Support livestream

- Tư vấn chuyên sâu về sản phẩm Mutosi cho khách hàng qua các kênh Thương mại điện tử (Shopee, Lazada, Tiki, TikTok Shop...) , kênh Droppii và các trang Facebook, Website...

- Thúc đẩy doanh số bán hàng thông qua việc giải đáp thắc mắc, đưa ra lời khuyên phù hợp và thuyết phục khách hàng lựa chọn sản phẩm của Mutosi.

- Trực/support livestream, tương tác và tư vấn trực tiếp với khách hàng trong các phiên livestream bán hàng trên Shopee, TikTok Shop, Lazada…

2/ Chăm sóc khách hàng trước và sau bán hàng

3/ Tối ưu hóa trải nghiệm đơn hàng

4/ Xây dựng và phát triển mối quan hệ khách hàng - Tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp, thân thiện và chuyên nghiệp với khách hàng, mang lại ấn tượng tích cực về thương hiệu Mutosi

Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên ngành Kinh doanh, Marketing hoặc liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm

Kỹ năng giao tiếp, tư vấn và xử lý tình huống tốt.

Thành thạo tin học văn phòng, công cụ online và biết ứng dụng AI để hỗ trợ công việc.

Năng động, chủ động và có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc.

Môi trường trẻ trung, đồng nghiệp thân thiện, sếp hỗ trợ.

Được đào tạo kỹ năng chuyên môn & ứng dụng AI.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp rõ ràng.

