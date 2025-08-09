Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Bất Động Sản Địa Ốc Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 107 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Khảo sát nhà trong kho hàng có sẵn của Công ty, dựa vào các kiến thức được đào tạo đưa ra đánh giá về thị trường và chọn lọc nhà bán

Đăng tin, marketing sản phẩm trên các group, website về Bất động sản để tìm kiếm khách hàng

Liên hệ, tư vấn khách về các sản phẩm của Công ty

Dẫn khách đi xem nhà, giải quyết một số vấn đề về phát sinh (pháp lý, thủ tục giấy tờ,...)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có phương tiện đi lại

Có laptop/điện thoại thông minh

Đam mê kiếm tiền, yêu thích kinh doanh

Chăm chỉ, cầu tiến, nhanh nhẹn, tự giác trong công việc

Tại Công ty Bất Động Sản Địa Ốc Vàng Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập tối thiểu 10tr - 100tr/tháng (tùy năng lực), tăng dần theo thời gian

Được đào tạo bài bản, miễn phí, hỗ trợ kèm 1 - 1

Hỗ trợ chi phí đăng tin + vé xe + ăn trưa

Thời gian linh động, không gò bó

Môi trường chuyên nghiệp, lộ trình thăng tiến rõ ràng

Đồng đội nhiệt huyết, hỗ trợ hết mình

Du lịch trong và ngoài nước thường xuyên

Thể thao 2 lần/tuần, các giải thể thao, e-sport tổ chức thường xuyên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Bất Động Sản Địa Ốc Vàng

