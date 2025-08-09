Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Bất Động Sản Địa Ốc Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Bất Động Sản Địa Ốc Vàng
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 107 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Khảo sát nhà trong kho hàng có sẵn của Công ty, dựa vào các kiến thức được đào tạo đưa ra đánh giá về thị trường và chọn lọc nhà bán
Đăng tin, marketing sản phẩm trên các group, website về Bất động sản để tìm kiếm khách hàng
Liên hệ, tư vấn khách về các sản phẩm của Công ty
Dẫn khách đi xem nhà, giải quyết một số vấn đề về phát sinh (pháp lý, thủ tục giấy tờ,...)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có phương tiện đi lại
Có laptop/điện thoại thông minh
Đam mê kiếm tiền, yêu thích kinh doanh
Chăm chỉ, cầu tiến, nhanh nhẹn, tự giác trong công việc
Tại Công ty Bất Động Sản Địa Ốc Vàng Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập tối thiểu 10tr - 100tr/tháng (tùy năng lực), tăng dần theo thời gian
Được đào tạo bài bản, miễn phí, hỗ trợ kèm 1 - 1
Hỗ trợ chi phí đăng tin + vé xe + ăn trưa
Thời gian linh động, không gò bó
Môi trường chuyên nghiệp, lộ trình thăng tiến rõ ràng
Đồng đội nhiệt huyết, hỗ trợ hết mình
Du lịch trong và ngoài nước thường xuyên
Thể thao 2 lần/tuần, các giải thể thao, e-sport tổ chức thường xuyên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Bất Động Sản Địa Ốc Vàng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
