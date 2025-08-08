Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH VINACHI VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Chàng Sơn - Thạch Thất, Thạch Thất, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Quản lý nhân viên bán tại hệ thống 4 cửa hàng;

Quản lý nhân viên bán hàng online trên nền tảng facebook, zalo;

Xem xét và đề xuất phương án cải thiện về phương pháp và chính sách bán hàng tại các chi nhánh cửa hàng;

Lên kế hoạch bán và thúc đẩy doanh thu theo kế hoạch;

Kiểm tra hàng tồn, tình trạng trưng bày trong cửa hàng.

Quản lý 5s tại các cửa hàng

Cập nhật thông tin sản phẩm cạnh tranh và nghiên cứu thị trường

Xây dựng hệ thống báo cáo và báo cáo theo định kỳ.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm ở vị trí trưởng phòng kinh doanh;

Ưu tiên có kinh nghiệm ngành phụ kiện tủ bếp, nội thất, công cụ dụng cụ cho thợ;

Biết về chạy quảng cáo và sử dụng phần mềm pancake;

Thành thạo Excel, Google sheet, xây dựng kế hoạch, báo cáo, thống kê dữ liệu kinh doanh;

Quản lý được đội ngũ sale từ 20 người trở lên.

Tại CÔNG TY TNHH VINACHI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian thử việc được hưởng 100% lương vị trí;

Thưởng kinh doanh theo cơ chế công ty;

Được tham gia nhiều khóa học để nâng cao năng lực và kiến thức;

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi như: Lương thưởng, nghỉ lễ Tết, du lịch, sinh nhật,…

Có nhà ở cho Nhân viên ở xa (miễn phí). Hỗ trợ 100% cơm trưa, ăn tối thu phí 400k/người/1 tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VINACHI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin