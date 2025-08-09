Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư T-Đ làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 900 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cấp thoát nước Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư T-Đ
- Hà Nội: Thôn Tổ, Xã Liên Hồng, Huyện Đan Phượng, TP Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cấp thoát nước Với Mức Lương 700 - 900 USD
- Lập kế hoạch thi công, cải tạo hoặc nâng cấp hệ thống cấp thoát nước
- Giám sát lắp đặt, kiểm tra chất lượng và tiến độ thi công các hạng mục cấp thoát nước
- Theo dõi, vận hành hệ thống cấp nước, thoát nước của nhà máy
- Giám sát chất lượng nước đầu vào, đầu ra theo tiêu chuẩn
- Thực hiện bảo trì định kỳ, sữa chữa khi phát sinh sự cố rò rỉ, tắc nghẽn, hư hỏng.
- Báo cáo tình trạng hệ thống, đề xuất cải tiến hiệu quả vận hành,
- Phối hợp với các cơ quan kiểm tra môi trường, cấp thoát nước.
- Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.
Với Mức Lương 700 - 900 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại các nhà máy xử lý nước.
- Có kiến thức chuyên môn tốt về công việc đảm nhiệm
- Sử dụng thành thạo các phần mềm Office
- Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng kiểm tra, giám sát
- Trung thực , thẳng thắn.
Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư T-Đ Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư T-Đ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
