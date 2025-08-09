Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư T-Đ làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 900 USD

Mức lương 700 - 900 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thôn Tổ, Xã Liên Hồng, Huyện Đan Phượng, TP Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cấp thoát nước Với Mức Lương 700 - 900 USD

- Lập kế hoạch thi công, cải tạo hoặc nâng cấp hệ thống cấp thoát nước

- Giám sát lắp đặt, kiểm tra chất lượng và tiến độ thi công các hạng mục cấp thoát nước

- Theo dõi, vận hành hệ thống cấp nước, thoát nước của nhà máy

- Giám sát chất lượng nước đầu vào, đầu ra theo tiêu chuẩn

- Thực hiện bảo trì định kỳ, sữa chữa khi phát sinh sự cố rò rỉ, tắc nghẽn, hư hỏng.

- Báo cáo tình trạng hệ thống, đề xuất cải tiến hiệu quả vận hành,

- Phối hợp với các cơ quan kiểm tra môi trường, cấp thoát nước.

- Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành môi trường nước, cấp thoát nước.

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại các nhà máy xử lý nước.

- Có kiến thức chuyên môn tốt về công việc đảm nhiệm

- Sử dụng thành thạo các phần mềm Office

- Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng kiểm tra, giám sát

- Trung thực , thẳng thắn.

