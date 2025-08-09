Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ MÔI TRƯỜNG EIC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 16 Triệu

Mức lương 15 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

A. Kế toán tổng hợp & sổ sách nội bộ

• Ghi nhận và kiểm soát toàn bộ chứng từ kế toán (doanh thu – chi phí – công nợ – tài sản).

• Kiểm tra, đối chiếu và định khoản nghiệp vụ kế toán đầy đủ, kịp thời.

• Lập và kiểm soát bảng cân đối kế toán, báo cáo lãi lỗ, báo cáo dòng tiền hàng tháng/quý.

B. Kế toán thuế & tuân thủ pháp lý

• Theo dõi, kê khai đầy đủ các loại thuế: GTGT, TNDN, TNCN, lệ phí môn bài…

• Lập báo cáo thuế định kỳ và hoàn thiện hồ sơ quyết toán năm với cơ quan thuế.

• Làm việc với cơ quan thuế, tư vấn thuế và đảm bảo công ty tuân thủ đúng quy định.

C. Báo cáo quản trị & hỗ trợ điều hành

• Lập các báo cáo quản trị phục vụ ban lãnh đạo: chi phí theo chương trình/khóa học, hiệu quả theo dự án, doanh thu theo nhóm khách hàng.

• Phân tích số liệu giúp CEO ra quyết định về giá, chi phí, cơ cấu dòng tiền.

• Cảnh báo sớm các vấn đề tài chính – vận hành qua dữ liệu kế toán.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán – Tài chính.

• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp, ưu tiên tại các công ty dịch vụ, tư vấn, đào tạo.

• Am hiểu luật thuế, chuẩn mực kế toán, và có kinh nghiệm làm việc với cơ quan thuế.

• Có tư duy hệ thống, chính trực, chỉn chu, làm việc có kế hoạch.

• Thành thạo phần mềm kế toán (MISA, Fast...), Excel nâng cao.

• Ưu tiên ứng viên có tư duy quản trị, biết đọc hiểu báo cáo quản trị và phối hợp với các bộ phận khác.

Quyền Lợi

Lương cứng: 15.000.000 - 16.000.000 đồng/tháng

- Hoa hồng + phụ cấp triển khai từng dự án

- Được review tăng lương hằng năm, team building và phúc lợi đa dạng

- Môi trường trẻ trung, năng động, hòa đồng, nhiều cơ hội thăng tiến

- Hỗ trợ sách và đào tạo định kỳ nhằm phát triển năng lực chuyên môn

- Đầy đủ các chế độ theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành.

Cách Thức Ứng Tuyển

