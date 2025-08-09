Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH LIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4 tòa A số 10 Chương Dương Độ, P. Chương Dương, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Chăm sóc khách hàng online: Giao tiếp, trao đổi với khách hàng trên nền tảng online của công ty, cập nhật dữ liệu khách hàng trên hệ thống quản trị.

Sản xuất nội dung: Viết, biên tập, quản trị và tối ưu bài viết, bài blog, bài PR, biên tập sản phẩm và quản trị sản phẩm… phù hợp với chiến lược marketing.

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực content, chăm sóc khách hàng hoặc các vị trí tương đương.

Kiên trì và cẩn thận: Làm việc bền bỉ và chỉn chu, điều phối công việc tốt.

Kỹ năng giao tiếp: Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, giao tiếp tốt với các bộ phận khác trong công ty.

Có thể gắn bó lâu dài.

Độ tuổi ứng viên từ năm 1995->2003

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH LIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thu nhập 6 triệu – 10 triệu/tháng tùy theo trách nhiệm công việc.

Thời gian làm: 5,5 ngày/ tuần, từ thứ 2 đến sáng thứ 7, từ 08h-17h15 hàng ngày.

Các chế độ BHYT, BHXH, BHTN đầy đủ.

Hưởng các chế độ trợ cấp khác theo quy định của công ty

Hỗ trợ ăn trưa tại công ty

Khám sức khỏe định kỳ, du lịch hằng năm, teambuilding, 20-10, 8-3, sinh nhật,…

Được đào tạo thêm trong quá trình làm việc.

Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4 tòa A số 10 Chương Dương Độ, P. Chương Dương, Hoàn Kiếm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH LIÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin