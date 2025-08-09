Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THANG MÁY TAIYO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3 - 4 số 71 Phố Trần Đại Nghĩa, Phường Bách Khoa,, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Hạch toán chứng từ kế toán, quản lý sổ sách kế toán nội bộ.

Kiểm tra và tổng hợp hóa đơn đầu vào, đầu ra.

Lập báo cáo thuế (GTGT, TNCN...) định kỳ.

Quản lý công nợ khách hàng, nhà cung cấp.

Theo dõi dòng tiền, kiểm soát thu – chi hàng ngày.

Hỗ trợ kiểm kê hàng tồn kho, tài sản cố định.

Làm việc với cơ quan thuế, ngân hàng, bảo hiểm khi cần thiết.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán (Trung cấp/Cao đẳng/Đại học).

Ưu tiên có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí tương đương.

Thành thạo Excel và phần mềm kế toán (Misa, Fast, hoặc tương đương).

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Kỹ năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm tốt.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THANG MÁY TAIYO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Từ 8 – 12 triệu tùy năng lực + thưởng theo hiệu quả.

Được đóng BHXH – BHYT – BHTN theo quy định (nếu ký HĐLĐ).

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.

Có cơ hội học hỏi và phát triển cùng sự tăng trưởng của công ty.

Nghỉ lễ, tết và các chế độ khác theo quy định pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THANG MÁY TAIYO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.