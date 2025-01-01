Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY TNHH TM & DV NINA

CÔNG TY TNHH TM & DV NINA

1000+ Nhân viên
Giới thiệu CÔNG TY TNHH TM & DV NINA

WEB DESIGN & DEVELOPMENT SERVICES Công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyên cung cấp Website và phần mềm thiết kế theo yêu cầu. Với đội ngũ hơn 1000 nhân viên kinh nghiệm dày dặn, chúng tôi tâm huyết luôn đồng hành cùng quý khách hàng. Cam kết cung cấp những dịch vụ tốt nhất trên thị trường công nghệ thông tin.

Tin tuyển dụng CÔNG TY TNHH TM & DV NINA

CÔNG TY TNHH TM & DV NINA

Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TM & DV NINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TM & DV NINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TM & DV NINA CÔNG TY TNHH TM & DV NINA

Hạn nộp: 30/09/2025

Hồ Chí Minh Thỏa thuận Kinh nghiệm: Không yêu cầu

