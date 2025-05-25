Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TM & DV NINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH TM & DV NINA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Sài Gòn ICT Tower (SPS), Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC), Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Liên hệ khách hàng qua điện thoại trước, tư vấn online.
- Hướng dẫn cho người dùng cách sử dụng phần mềm website.
- Chạy kiểm thử, tham gia vào quá trình bảo hành bảo trì.
- Giải đáp thắc mắc, giải đáp yêu cầu khách hàng trong trường hợp phần mềm lỗi.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ Trung cấp/Cao đẳng/Đại học hoặc các chứng chỉ tương đương trở lên.
- Siêng năng, giao tiếp tốt
- Nghiêm túc, có trách nhiệm trong công việc.
- Siêng năng, giao tiếp tốt
- Nghiêm túc, có trách nhiệm trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH TM & DV NINA Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: LCB từ 4tr + Thưởng hiệu suất công việc. Thu nhập từ 7-20tr 1 tháng ( xem xét theo năng lực)
- Đào tạo, hướng dẫn theo lớp đào tạo của công ty, và có hướng dẫn khi vào thực tế công việc.
- Hỗ trợ mộc đỏ, làm báo cáo thực tập, tài liệu, dự án báo cáo.
- Tham gia các hoạt động của công ty.
- Cơ hội làm nhân viên chính thức
- Đào tạo, hướng dẫn theo lớp đào tạo của công ty, và có hướng dẫn khi vào thực tế công việc.
- Hỗ trợ mộc đỏ, làm báo cáo thực tập, tài liệu, dự án báo cáo.
- Tham gia các hoạt động của công ty.
- Cơ hội làm nhân viên chính thức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM & DV NINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI