Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TM & DV NINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Sài Gòn ICT Tower (SPS), Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC), Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Liên hệ khách hàng qua điện thoại trước, tư vấn online.

- Hướng dẫn cho người dùng cách sử dụng phần mềm website.

- Chạy kiểm thử, tham gia vào quá trình bảo hành bảo trì.

- Giải đáp thắc mắc, giải đáp yêu cầu khách hàng trong trường hợp phần mềm lỗi.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ Trung cấp/Cao đẳng/Đại học hoặc các chứng chỉ tương đương trở lên.

- Siêng năng, giao tiếp tốt

- Nghiêm túc, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH TM & DV NINA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: LCB từ 4tr + Thưởng hiệu suất công việc. Thu nhập từ 7-20tr 1 tháng ( xem xét theo năng lực)

- Đào tạo, hướng dẫn theo lớp đào tạo của công ty, và có hướng dẫn khi vào thực tế công việc.

- Hỗ trợ mộc đỏ, làm báo cáo thực tập, tài liệu, dự án báo cáo.

- Tham gia các hoạt động của công ty.

- Cơ hội làm nhân viên chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM & DV NINA

