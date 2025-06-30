Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 9 Đại lộ Tự do, Khu công niệp VSIP1, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

- Đảm bảo thực hiện vận hành thiết bị theo đúng quy trình đúng hướng dẫn công việc.

- Bảo trì, sửa chữa máy móc thiết bị đúng quy trình, đúng chu kỳ, đảm bảo có chất lượng phục vụ cho sản xuất trong Nhà máy.

- Chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng, Trưởng ban kỹ thuật cơ điện về công tác vận hành thiết bị động lực.

- Báo cáo kịp thời sự cố với cấp quản lý để có biện pháp xử lý sự cố kịp thời ngay khi phát sinh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

I. HỌC VẤN & CHUYÊN NGÀNH:

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Cơ, Điện hoặc Nhiệt lạnh

II. KINH NGHIỆM:

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong ngành Cơ, Điện hoặc Nhiệt tối thiểu 3 năm

III. KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN & CÁC KỸ NĂNG:

- Có kiến thức về máy móc thiết bị động lực.

- Có kiến thức về các hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, FSSC, 45001, ISO 14001, ISO 50001…

- Có kiến thức về ATVSLĐ, PCCC và thực hành 5S trong sản xuất.

Tại Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)

