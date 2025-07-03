Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN IDEAS CREATION VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Bắc Linh Đàm, Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

- Tiếp nhận, rà soát và kiểm tra hồ sơ thiết kế từ Dự án công ty giao hoặc Trực tiếp triển khai Hồ sơ kỹ thuật thi công của dự án được giao trong trường hợp chưa có Hồ sơ thiết kế chi tiết. Phối hợp cùng các bộ phận tính toán, tổng hợp khối lượng các hạng mục và vật tư cần đề xuất

- Tính toán và xây dựng kế hoạch thi công phù hợp với tiến độ của hợp đồng. Lập biểu đồ để theo dõi tiến độ và phối hợp công việc

- Chịu trách nhiệm trực tiếp giám sát để đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, thẩm mỹ các hạng mục thi công tại công trường. Phối hợp làm việc với đại diện của thầu phụ để điều phối công việc tại dự án được khoa học và đúng quy trình

- Thực hiện công tác báo cáo và kế hoạch công việc của mỗi ngày tại dự án. Đánh giá năng lực, kinh nghiệm và ý thức kỷ luật của thầu phụ, đồng thời có ý kiến đề xuất phương án sử dụng hoặc thay thế khi có nhu cầu.

- Thực hiện công tác nghiệm thu và làm hồ sơ thanh quyết toán với nhà thầu và chủ đầu tư theo đúng quy trình và điều khoản hợp đồng. Đảm bảo sự chính xác, đầy đủ

- Luôn có trách nhiệm giữ gìn và xây dựng hình ảnh công ty với khách hàng và đối tác với tác phong làm việc chuyên nghiệp, trung thực và tận tâm.

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Cần có chuyên môn cao và am hiểu kiến thức về nội thất, có trình độ đại học chuyên ngành kiến trúc.

- Cần có khả năng đọc bản vẽ và có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm chuyên ngành thiết kế: AutoCad, Photoshop, Sketchup, Revit...và các phần mềm văn phòng.

- Cần có kỹ năng mềm như giao tiếp, thuyết minh, hòa đồng và khả năng thuyết phục tốt.

- Có khả năng ứng phó, xử lý các tình huống bất ngờ.

- Chịu được áp lực công việc, có bản lĩnh dám đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm trước nó.

- Để thực hiện quy trình theo dõi kiểm soát dự án thi công nội thất hiệu quả và xuyên suốt, người giám sát cần hiểu rõ và có thể phối hợp giữa chuyên môn và các bộ phận khác. Là cầu nối quan trọng giữa chủ đầu tư và công ty.

- Có kinh nghiệm từ 3 năm ở các vị trí công việc tương đương liên quan

- Kỹ năng quản lý dự án, giao tiếp và hòa đồng với mọi người

- Có thể đi công tác tỉnh.

- Nam, Độ tuổi ứng tuyển từ 25 -35 tuổi.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IDEAS CREATION VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 12 - 15 triệu tùy năng lực, kinh nghiệm + Phụ cấp + hoa hồng dự án theo chính sách (tổng > 25 triệu)

- Phụ cấp đi công tác tỉnh theo ngày

- Thưởng hấp dẫn theo chính sách công ty, các dịp Lễ Tết

- Được hưởng các chế độ theo quy định, được đóng Bảo hiểm đầy đủ

- Môi trường làm việc năng động chuyên nghiệp

- Cơ hội học hỏi và được phát triển thêm kỹ năng cần thiết

- Được tham gia du lịch , nghỉ dưỡng theo chính sách và đãi ngộ của công ty .

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IDEAS CREATION VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin