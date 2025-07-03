Tuyển Nhân viên lái xe Công Ty TNHH Vật Tư Khoa Học Kỹ Thuật Thái Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên lái xe Tại Công Ty TNHH Vật Tư Khoa Học Kỹ Thuật Thái Bình
- Hà Nội: LK 27, No 12, Khu Đồng Dưa, Đường Ngô Thì Nhậm, P. Hà Cầu, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 16 - 20 Triệu
Đưa đón, chuyên chở Lãnh đạo Công ty hoặc khách hàng, CBCNV trong khu vực nội thành và công tác các tỉnh thành lân cận. Đảm bảo thời gian, địa điểm đưa đón đúng theo yêu cầu.
Thực hiện đúng các quy định về an toàn giao thông, đảm bảo an toàn cho người trên đường công tác, làm việc theo nguyên tắc “lái xe an toàn và tiết kiệm
Bảo quản và giữ gìn xe tốt. Đảm bảo xe luôn sạch sẽ và trong tình trạng sẵn sàng phục vụ. Luôn kiểm tra xe nhằm phát hiện và khắc phục kịp thời các hư hỏng, bảo trì xe theo định kỳ, cập nhật đầy đủ vào sổ theo dõi nhật ký xe;
Thực hiện đúng, đủ nguyên tắc của lái xe cho cấp quản lý: Tuyệt đối bảo mật thông tin của Công ty và Khách hàng
Công việc chủ yếu trong giờ hành chính, sẵn sàng làm ngoài giờ khi có yêu cầu.
Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu
Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên;
Kinh nghiệm 3 năm trở lên ở vị trí tương đương;
Đã có kinh nghiệm lái các dòng xe hơi 4 - 7 chỗ
Ưu tiên có kinh nghiệm, chuyên tâm công việc lái xe.
Tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, cẩn thận, chỉnh chu và điềm đạm; bảo mật thông tin tốt;
Tính tình hiền lành, chịu khó, giao tiếp khéo léo, lễ phép, lịch sự.
Bắt buộc không uống rượu bia, không hút thuốc, không nhuộm tóc, không xăm hình.
Trung thực, thái độ phục vụ niềm nở, lịch sự, nhiệt tình, đảm bảo đáp ứng thời gian công tác khi được điều động đột xuất.
Sức khỏe tốt, chịu khó, nhanh nhẹn trong xử lý tình huống
Thông thạo đường thành phố Hà Nội
Ngoại hình sáng, sạch sẽ, gọn gàng ......
Tại Công Ty TNHH Vật Tư Khoa Học Kỹ Thuật Thái Bình Thì Được Hưởng Những Gì
Công ty có chế độ đãi ngộ thỏa đáng đối với các nhân viên có thâm niên gắn bó với Công ty, có thành tích xuất xắc trong công việc
Lương: lương khởi đầu thử việc 70% lương chính thức, lương chính thức từ 8 - 10 triệu / tháng + phụ cấp công tác, phụ cấp ngoài giờ từ 8 - 10 triệu / tháng, tổng thu nhập hàng tháng khoảng 16 - 20 triệu / tháng.
Thưởng: lương tháng 13 theo hiệu quả làm việc (thông thường là 3 tháng lương) và hiệu quả kinh doanh của Công ty.
Thời gian thử việc: 01 tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vật Tư Khoa Học Kỹ Thuật Thái Bình
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI