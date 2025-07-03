Tuyển Trưởng phòng Marketing Công Ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Đài Linh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, Toà nhà GreenDiamond, Số 93 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng chiến lược marketing (MKT) phù hợp với mục tiêu tổng thể của Công ty.

- Tổ chức triển khai cụ thể kế hoạch Marketing theo từng tháng/quý/năm.

- Tổ chức phân tích nghiên cứu nhu cầu khách hàng, thị trường, đối thủ cạnh tranh, lựa chọn loại hình MKT sử dụng để tiếp cận với từng đối tượng khách hàng.

- Xây dựng các chương trình quảng cáo, khuyến mại nhằm thúc đẩy bán hàng và quảng bá thương hiệu phù hợp với định hướng của Công ty.

- Phối hợp chặt chẽ với phòng Kinh doanh trong việc thúc đẩy bán hàng đảm bảo hoạt động Marketing hiệu quả.

- Quản lý và phát triển năng lực đội ngũ phòng Marketing.

- Chịu trách nhiệm hệ thống dữ liệu, báo cáo hoạt động Marketing và OKR định kỳ/theo yêu cầu.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Tổng giám đốc.

- Từ thứ 2 đến thứ 7: 8h30’ – 17h30’. Nghỉ trưa 12h00 – 13h00

- Nghỉ 02 ngày thứ 7 tự chọn trong tháng và các ngày chủ nhật

Toàn thời gian

Tầng 4, toà nhà Green Diamond, Số 93 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Từ 30-35 triệu/ tháng hoặc offer cao hơn theo năng lực (Sẽ thoả thuận sau khi phỏng vấn)

- Chế độ phúc lợi xã hội: BHYT, BHXH, BHTN, thai sản... theo quy định của Luật lao động

- Hưởng các chế độ phúc lợi hấp dẫn theo quy định của Công ty: Du lịch, nghỉ mát, bảo hiểm sức khỏe...

- Có cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp

- Hỗ trợ chi phí gắn kết phòng ban hàng tháng.

- Môi trường làm việc trẻ, sáng tạo, chuyên nghiệp và thân thiện.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ Nữ, ngoại hình - Ưa nhìn

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành marketing, kinh doanh, kinh tế hoặc các chuyên ngành khác có liên quan

- Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên ở vị trí Trưởng/ phó phòng Marketing tại các công ty kinh doanh online, bán hàng qua Shopee, Lazada, Tiktok.

- Có năng lực về quản lý, tổ chức, điều hành công việc

- Có trách nhiệm, nguyên tắc, chủ động và bản lĩnh trong công việc

- Chịu được áp lực công việc.

Tại Công Ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Đài Linh Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Đài Linh

