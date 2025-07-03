Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TRƯỜNG PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TRƯỜNG PHÁT
Ngày đăng tuyển: 03/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/07/2025
Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TRƯỜNG PHÁT

Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 72 đường Louis XII, Khu ĐTM Hoàng Văn Thụ, P. Yên Sở,, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

1. Chiến lược thương hiệu & truyền thông
Phát triển định vị thương hiệu hướng tới sự an toàn, chất lượng và thấu hiểu tâm lý mẹ và bé.
Chịu trách nhiệm xây dựng slogan, tagline, thông điệp truyền thông chủ đạo cho từng giai đoạn và sản phẩm.
Đảm bảo thông điệp thể hiện được sự tinh tế, cảm xúc và tính nhân văn, phù hợp với đối tượng khách hàng là cha mẹ trẻ.
2. Triển khai và quản lý chiến dịch marketing
Lên kế hoạch, tổ chức các chiến dịch quảng bá thương hiệu, ra mắt sản phẩm mới (online & offline).
Chạy các chương trình quảng cáo trên mạng xã hội (Facebook, TikTok, Instagram), Google Ads, KOL/Influencer marketing...
Hợp tác với các đơn vị PR, tổ chức sự kiện như workshop tiền sản, hội chợ mẹ & bé, cộng đồng nuôi con...
3. Nghiên cứu và thấu hiểu khách hàng
Khai thác insight phụ huynh, đặc biệt là các bà mẹ trong độ tuổi 25 – 35.
Phân tích hành vi tiêu dùng, hành trình khách hàng (customer journey) để tối ưu hoá thông điệp và kênh tiếp cận.
4. Quản trị đội ngũ và phối hợp liên phòng ban
Dẫn dắt, đào tạo đội ngũ marketing về tư duy thương hiệu và content phù hợp ngành hàng mẹ và bé.
Phối hợp chặt chẽ với Phòng Kinh doanh, Phòng Ecom, Chăm sóc khách hàng và Sản phẩm để đồng bộ thông tin và mục tiêu.

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh hoặc tương đương.
Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, đã có kinh nghiệm ở ngành mẹ & bé, FMCG hoặc sản phẩm dành cho gia đình.
Có năng lực sáng tạo nội dung và xây dựng thông điệp thương hiệu cảm xúc.
Khả năng lãnh đạo, quản lý dự án, phân tích dữ liệu và thị trường tốt.
Có gu thẩm mỹ truyền thông phù hợp đối tượng phụ huynh trẻ (hiện đại, tinh tế, gần gũi).
Ưu tiên ứng viên từng làm việc với các thương hiệu như: Con Cưng, Mamamy, Pigeon, Moony, hay các nền tảng parenting.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TRƯỜNG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 30 - 40tr/ tháng + Thưởng theo chiến dịch / hiệu quả thương hiệu.
Hưởng đầy đủ các phúc lợi lễ, tết, ốm đau...
Được tham gia các khóa đào tạo kiến thức chuyên môn và kỹ năng phù hợp với vị trí.
Có cơ hội làm việc cùng đội ngũ nhân sự ưu tú, thân thiện, hòa đồng, năng động, phát triển, chế độ
đãi ngộ tốt (Du lịch, Team Building hàng năm ...)
Có cơ hội khẳng định và phát triển bản thân.
Được hưởng các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN; chế độ phúc lợi và các quyền lợi khác theo quy định của Công ty & pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TRƯỜNG PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TRƯỜNG PHÁT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 72. Louis XII – LK 46, Khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

