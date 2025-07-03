Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN KAIWIN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu

Mức lương 14 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 47 Đại Mỗ (Cách Ngã Tư Vạn Phúc 100m), Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

- Hạch toán các bút toán kế toán thuế.

- Kiểm tra hồ sơ, sổ sách, dữ liệu thuế.

- Hoàn thiện báo cáo thuế , báo cáo tài chính theo quý.

- Xuất hóa đơn GTGT ( hỗ trợ khi bạn nhân viên xuất hóa đơn vắng)

- Hỗ trợ công nợ phải thu ( rất ít).

- Các công việc khác theo sự phân công của KTT.

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm quyết toán thuế, giải trình với cơ quan thuế là 1 lợi thế.

- Kỹ năng đàm phán, nói chuyện , xử lý tình huống tốt

- Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thuế.

- Chịu được áp lực công việc, nhanh nhẹn, xử lý tình huống tốt, thái độ tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAIWIN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAIWIN VIỆT NAM

