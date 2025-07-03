Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư, Dịch Vụ Và Thương Mại Hòa Anh Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và xây dựng danh sách khách hàng, tập trung khai thác các khách hàng tiềm năng, ký kết hợp đồng thuê theo chỉ tiêu được giao.

Thực hiện và quản lý các thành viên trong team để đàm phán thành công theo đúng kế hoạch nhằm đạt được lợi nhuận tốt nhất cho hệ thống

Thiết lập và duy trì mối quan hệ hợp tác với khách thuê. Chăm sóc khách hàng đang thuê, các khách hàng hiện có và các khách thuê ngắn hạn.

Mời khách đi thăm quan mặt bằng, đàm phán giá thuê, thương lượng, xúc tiến và thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng.

Duy trì mối quan hệ với các đơn vị môi giới cho thuê, phối hợp và hỗ trợ đơn vị môi giới khi có khách thuê.

Cập nhật thường xuyên các thông tin về mặt bằng thuê, chính sách thuê và cung cấp cho khách hàng.

Phối hợp với các phòng ban liên quan để hoàn thành /cập nhật bộ tài liệu cho thuê, các giấy tờ cho thuê ở từng dự án.

Đào tạo và theo dõi chặt chẽ team để bắt kịp khối lượng công việc một cách suôn sẻ và làm việc hiệu quả.

Phân tích hiệu quả hoạt động của trung tâm thương mại hiện tại, khảo sát đối thủ cạnh tranh, cập nhật xu hướng thị trường bán lẻ để đề xuất kế hoạch cải tiến cho trung tâm thương mại hiện tại và những ý tưởng mới để phát triển trung tâm thương mại trong tương lai.

Hỗ trợ kịp thời các công việc được yêu cầu của bộ phận liên quan (kế hoạch, hành chính) và thực hiện đúng công việc chung của bộ phận cho thuê để đảm bảo công việc của toàn bộ phận diễn ra suôn sẻ.

Phối hợp bộ phận pháp lý thực hiện các thủ tục pháp lý dự án (trực tiếp liên hệ, làm việc với các đơn vị có liên quan – khi cần thiết)

Thực hiện báo cáo định kỳ các công việc đến cấp quản lý trực tiếp,

Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao bởi ban lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Marketing hoặc các ngành khác liên quan.

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Có tinh thần phục vụ khách hàng là trên hết.

Kỹ năng đàm phán thương thuyết hợp đồng tốt.• Kỹ năng vi tính: sử dụng tốt vi tính văn phòng.

Giao tiếp bằng tiếng Việt và tiếng Anh tốt.

Ưu tiên ứng viên sẵn sàng đi công tác.

Có kinh nghiệm làm việc tại các tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại hoặc các dự án bán lẻ.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư, Dịch Vụ Và Thương Mại Hòa Anh Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng theo quy định hiện hành.

Được trang cấp trang thiết bị làm việc.

Đánh giá xét duyệt tăng lương theo năng lực, SVC.

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, Nghỉ phép, Nghỉ lễ Tết theo quy định.

Khám sức khoẻ định kỳ, đồng phục nhân viên, nghỉ mát hàng năm.

Được đào tạo tay nghề, có lộ trình thăng tiến và phát triển nghề nghiệp rõ ràng.

Chế độ cơm ca cho nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư, Dịch Vụ Và Thương Mại Hòa Anh Phát

