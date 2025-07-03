Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ HYE (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: D02 - L38 An Vượng Villa, KDT mới Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Phụ trách công tác quản lý ngân sách của công ty.

Quản lý tính hợp pháp, tuân thủ của hồ sơ kế toán như hợp đồng kinh doanh, chứng từ thu chi.

Thực hiện hạch toán kế toán và lập chứng từ kế toán hàng ngày.

Phụ trách công tác quản lý chi phí của công ty.

Lập báo cáo tài chính định kỳ cho công ty.

Thực hiện các công việc liên quan đến kê khai thuế và nghĩa vụ tài chính khác.

Phân tích tình hình hoạt động và tài chính của doanh nghiệp.

Hỗ trợ xây dựng, hoàn thiện và giám sát thực hiện quy trình – quy chế tài chính kế toán.

Giao tiếp và báo cáo công việc định kỳ/đột xuất với trụ sở chính tại Trung Quốc.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên và trụ sở chính.

Trung thực, phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc.

Tư duy logic, khả năng phân tích – đánh giá, giao tiếp và diễn đạt tốt.

Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành tài chính – kế toán trở lên.

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp toàn bộ.

Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng: Excel, Word, PowerPoint.

Ưu tiên ứng viên có:

Chứng chỉ kế toán viên, VACPA, ACCA hoặc từng làm tại công ty kiểm toán.

Thành thạo tiếng Trung.

Kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp trong công ty đa quốc gia.

Kinh nghiệm làm trong lĩnh vực logistics: vận chuyển, thương mại, kho bãi.

Tại CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ HYE (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cố định: Từ 20 triệu – 40 triệu VND/tháng, tùy theo năng lực ứng viên (Thử việc 2 tháng).

Thưởng, nghỉ lễ tết và chế độ BHXH: Thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam. (12 ngày nghỉ phép năm)

Liên hoan hàng tháng, du lịch công ty 1 lần/ năm.

Thưởng lương tháng thứ 13.

Đi công tác sẽ được công ty hỗ trợ chi phí và xe đưa đón.

Phụ cấp ăn trưa 35.000 VNĐ/ ngày.

Thời gian làm việc: Thứ Hai đến Thứ Bảy, từ 8:30 sáng đến 5:30 chiều (nghỉ trưa từ 12:00 – 13:00)

Địa chỉ: D02-L38 An Vượng Villa, KĐT mới Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ HYE (VIỆT NAM)

