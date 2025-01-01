Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN HELIGATE

Công ty Cổ phần Heligate là một trong những công ty trẻ tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ thông tin mới nhất vào các sản phẩm của mình. Sở hữu năng lực công nghệ được thừa nhận bởi các khách hàng và đối tác toàn cầu, Heligate mang đến những dịch vụ và giải pháp hoàn hảo cho Khách hàng trong nước và quốc tế. Chúng tôi đặt mục tiêu trở thành một công ty đa quốc gia trong lĩnh vực gia công phần mềm và tích hợp hệ thống CNTT. Chúng tôi cố gắng tạo ra giá trị chưa từng có cho khách hàng bằng cách cung cấp các giải pháp CNTT tốt nhất đóng góp đáng kể vào thành công của họ, tạo môi trường làm việc quốc tế và chuyên nghiệp cho nhân viên của chúng tôi và đảm bảo giá trị cao cho các bên liên quan. Công ty chúng tôi có rất nhiều kỹ sư trình độ cao, am hiểu nghiệp vụ khác hàng và chuyên sâu trong từng ngành. Công ty Cổ phần Heligate là một trong những công ty trẻ tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ thông tin mới nhất vào các sản phẩm của mình. Sở hữu năng lực công nghệ được thừa nhận bởi các khách hàng và đối tác toàn cầu, Heligate mang đến những dịch vụ và giải pháp hoàn hảo cho Khách hàng trong nước và quốc tế. Công ty Cổ phần Heligate là một trong những công ty trẻ tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ thông tin mới nhất vào các sản phẩm của mình. Sở hữu năng lực công nghệ được thừa nhận bởi các khách hàng và đối tác toàn cầu, Heligate mang đến những dịch vụ và giải pháp hoàn hảo cho Khách hàng trong nước và quốc tế. Chúng tôi đặt mục tiêu trở thành một công ty đa quốc gia trong lĩnh vực gia công phần mềm và tích hợp hệ thống CNTT. Chúng tôi cố gắng tạo ra giá trị chưa từng có cho khách hàng bằng cách cung cấp các giải pháp CNTT tốt nhất đóng góp đáng kể vào thành công của họ, tạo môi trường làm việc quốc tế và chuyên nghiệp cho nhân viên của chúng tôi và đảm bảo giá trị cao cho các bên liên quan. Chúng tôi đặt mục tiêu trở thành một công ty đa quốc gia trong lĩnh vực gia công phần mềm và tích hợp hệ thống CNTT. Chúng tôi cố gắng tạo ra giá trị chưa từng có cho khách hàng bằng cách cung cấp các giải pháp CNTT tốt nhất đóng góp đáng kể vào thành công của họ, tạo môi trường làm việc quốc tế và chuyên nghiệp cho nhân viên của chúng tôi và đảm bảo giá trị cao cho các bên liên quan. Công ty chúng tôi có rất nhiều kỹ sư trình độ cao, am hiểu nghiệp vụ khác hàng và chuyên sâu trong từng ngành. Công ty chúng tôi có rất nhiều kỹ sư trình độ cao, am hiểu nghiệp vụ khác hàng và chuyên sâu trong từng ngành. Xem thêm