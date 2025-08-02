Tuyển Tiktok CÔNG TY CỔ PHẦN HELIGATE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiktok Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HELIGATE
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Roman Plaza, Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Tiktok Với Mức Lương Thỏa thuận
Lên hình cho các kênh Tiktok thuộc network của công ty (chủ đề review làm đẹp, thời trang, ăn uống)
Phối hợp cùng Biên kịch lên ý tưởng và content cho kênh
Phối hợp cùng Media để hoàn thiện video hoàn chỉnh
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ngoại hình sáng, khả năng ăn nói và biểu đạt trước ống kính tốt
Xây dựng và phát triển những ý tưởng, chuyên mục mới cho kênh
Sáng tạo, hòa đồng, vui vẻ, bắt trend nhanh
Có thể chịu đựng được áp lực công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HELIGATE Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo, xây dựng và phát triển hình ảnh cá nhân trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện
Được quảng bá, xuất hiện trên các kênh Social triệu follower thuộc Galaxy Network hoặc các đối tác lớn của Galaxy Network
Thu nhập cố định hàng tháng
Thưởng tất cả các ngày lễ, tết; thưởng cuối năm theo KQKD của Công ty;
Được hưởng các chế độ phúc lợi và các hoạt động văn hóa tập thể: Team Building, Gala cuối năm
Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, chuyên nghiệp;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HELIGATE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
