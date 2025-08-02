Tuyển Tiktok CÔNG TY CỔ PHẦN HELIGATE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Roman Plaza, Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Tiktok Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên hình cho các kênh Tiktok thuộc network của công ty (chủ đề review làm đẹp, thời trang, ăn uống)

Phối hợp cùng Biên kịch lên ý tưởng và content cho kênh

Phối hợp cùng Media để hoàn thiện video hoàn chỉnh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại hình sáng, khả năng ăn nói và biểu đạt trước ống kính tốt

Xây dựng và phát triển những ý tưởng, chuyên mục mới cho kênh

Sáng tạo, hòa đồng, vui vẻ, bắt trend nhanh

Có thể chịu đựng được áp lực công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HELIGATE Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo, xây dựng và phát triển hình ảnh cá nhân trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện

Được quảng bá, xuất hiện trên các kênh Social triệu follower thuộc Galaxy Network hoặc các đối tác lớn của Galaxy Network

Thu nhập cố định hàng tháng

Thưởng tất cả các ngày lễ, tết; thưởng cuối năm theo KQKD của Công ty;

Được hưởng các chế độ phúc lợi và các hoạt động văn hóa tập thể: Team Building, Gala cuối năm

Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, chuyên nghiệp;

