Tuyển DevOps Engineer Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine
Ngày đăng tuyển: 12/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/09/2025
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine

DevOps Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng DevOps Engineer Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc DevOps Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

I. Bạn sẽ làm gì?
Với vai trò Chuyên viên DevOps tại Sunshine Group, bạn sẽ là người tiên phong trong việc:
• Triển khai CI/CD (tích hợp liên tục và triển khai liên tục): Xử lý việc triển khai mã nguồn trong tất cả các môi trường (Dev, Test, Production), đảm bảo quy trình diễn ra trơn tru và hiệu quả.
• Tự động hóa vòng đời phát triển sản phẩm: Đảm bảo mỗi giai đoạn của vòng đời phát triển sản phẩm (product lifecycle) từ quản lý sản phẩm, phát triển, QA, và production được triển khai hoàn toàn tự động.
• Thiết kế giải pháp hạ tầng: Xây dựng các giải pháp hạ tầng theo yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo tính sẵn sàng cao (High Availability), cân bằng tải (Loadbalancer) và khả năng mở rộng (Scale) cho hệ thống.
• Vận hành dịch vụ trên Public Cloud: Thiết kế và vận hành các dịch vụ trên các nền tảng Public Cloud hàng đầu như AWS, GCP, CMC, khai thác tối đa tiềm năng của điện toán đám mây.
• Triển khai dịch vụ và phần mềm: Chịu trách nhiệm triển khai dịch vụ và phần mềm trên nền tảng Docker/Containerd/Kubernetes/VM, tận dụng những công nghệ container hóa hiện đại nhất.
• Lập tài liệu chuyên sâu: Lập tài liệu liên quan đến việc triển khai và vận hành các hệ thống được giao, đảm bảo sự minh bạch và dễ dàng chuyển giao kiến thức.
• Đóng góp vào sự phát triển chung: Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của phụ trách bộ phận, góp phần vào thành công chung của bộ phận và Tập đoàn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

