Tuyển Trình dược viên Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc
- Thái Nguyên: Thái Nguyên
- Bắc Kạn cũ, Thành phố Thái Nguyên
Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương Thỏa thuận
- Quản lý kênh bán ETC tại địa bàn phụ trách: bán hàng ETC & quản lý thực hiện, theo dõi thực hiện hợp đồng và quản lý công nợ tại địa bàn.
- Thực hiện các hoạt động quản lý quan hệ khách hàng, Phản hồi thông tin và xử lý các yêu cầu về sản phẩm tại địa bàn phụ trách.
- Tham gia triển khai các chương trình truyền thông PR mảng ETC tại địa bàn phụ trách.
- Tham gia nghiên cứu thị trường ETC và đề xuất sản phẩm mới mảng ETC.
- Các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng ban.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm công tác: Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương (ưu tiên các ứng viên đã tiếp xúc theo cách làm việc của các Công ty Đa quốc gia - tổ chức hội thảo hội nghị tại khoa phòng)
Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
