Tuyển Trợ lý giám đốc Cty TNHH Tư vấn - Thiết kế - Xây dựng Phú Gia Hòa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Trực tiếp làm việc với Giám đốc, hỗ trợ đảm bảo các công việc, hoạt động hằng ngày của giám đốc diễn ra suôn sẻ, hiệu suất và đảm bảo chất lượng;

- Tiếp nhận và triển khai những thông tin chỉ đạo từ GĐ, trợ giúp GĐ trong việc đôn đốc, giám sát các kế hoạch/công việc được triển khai từ GĐ đến các phòng ban;

- Theo dõi tiến độ các hạng mục công việc của công ty, lập báo cáo theo dõi định kỳ hoặc đột xuất cho Giám đốc;

- Đại diện thay mặt GĐ tham gia đón tiếp khách hàng, tổ chức các sự kiện của Công ty;

- Mở rộng tiếp khách hàng của Công ty;

- Thực hiện các công việc hành chính, sổ sách giấy tờ để trợ giúp Giám Đốc;

- Chuẩn bị tài liệu, thu thập và lưu giữ thông tin cần thiết cho GĐ;

- Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác, tổ chức các cuộc họp, ghi chép và tổng hợp nội dung các cuộc họp của GĐ;

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của GĐ;

- Chi tiết công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học các ngành.

- Kinh nghiệm trên 1 năm tại vị trí tương đương;

- Kỹ năng giao tiếp tốt, phong thái lịch thiệp, tự tin khi tiếp xúc đối ngoại;

- Có kiến thức về dự án bất động sản, pháp lý hồ sơ dự án, quảng cáo, PR, truyền thông;

- Sức khỏe tốt (không say xe), sẵn sàng di chuyển theo lịch trình công việc, ngoại hình sáng (cao > 1m6);

- Tính tình vui vẻ, không lệ thuộc gia đình (Hòa đồng, thời gian làm việc không phụ thuộc vào gia đình quá nhiều);

- Có thể đi công tác;

- Độ tuổi: 25 - 40 tuổi.

Tại Cty TNHH Tư vấn - Thiết kế - Xây dựng Phú Gia Hòa Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động.

- Sếp cực kì tâm lí và thân thiện

- Được xét tăng lương liên tục nếu có năng suất và thái độ làm việc tốt.

- Được Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN...

- Thưởng tết, theo thâm niên, năng suất làm việc.

- Thưởng các ngày lễ trong năm, sinh nhật...

- Được trang bị phương tiện làm việc đầy đủ.

- Được hỗ trợ cơm trưa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cty TNHH Tư vấn - Thiết kế - Xây dựng Phú Gia Hòa

