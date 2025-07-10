Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH SCT SUPPLY CHAIN (VIETNAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH SCT SUPPLY CHAIN (VIETNAM)
Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tầng 12, Tòa nhà Đại Minh Convention, 77 Hoàng Văn Tài, Phường Tân Phú, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
Đóng vai trò cầu nối giữa lãnh đạo và các phòng ban (nhân sự, hành chính, kinh doanh,...), đảm nhận công tác phiên dịch liên quan.
Hỗ trợ lãnh đạo xử lý công việc hàng ngày, bao gồm soạn thảo văn bản thương mại, ghi chép cuộc họp và các nhiệm vụ hành chính khác.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của phòng ban hoặc sự phân công của lãnh đạo.
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: 23–26 tuổi.
Độ tuổi:
Học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tiếng Trung trở lên, có kỹ năng nghe, nói, đọc, viết xuất sắc.
Học vấn:
Chứng chỉ: Có HSK cấp 5/6 hoặc TOCFL B2 (Level 4 trở lên).
Chứng chỉ:
Ưu tiên: Đã từng du học tại Trung Quốc hoặc Đài Loan.
Ưu tiên:
Ngoại hình:
Nam: Chiều cao từ 1.68m trở lên.
Nữ: Chiều cao từ 1.56m trở lên.
Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm kinh nghiệm liên quan.
Kinh nghiệm:
Kỹ năng:
Thành thạo tin học văn phòng, có khả năng soạn thảo và xử lý tài liệu.
Hiểu biết về nghi thức kinh doanh, cẩn thận, tư duy nhạy bén, khả năng tiếp thu tốt và hoàn thành công việc hiệu quả.
Có tinh thần trách nhiệm, chủ động, làm việc độc lập và phối hợp nhóm tốt.
Tại CÔNG TY TNHH SCT SUPPLY CHAIN (VIETNAM) Thì Được Hưởng Những Gì
Được cung cấp đào tạo chuyên môn, bồi dưỡng năng lực lãnh đạo trong ngành và có cơ hội tham gia các khóa đào tạo quản lý cấp trung và cấp cao.
Tham gia các hoạt động xây dựng nhóm của công ty, phòng ban và cơ hội du lịch nước ngoài.
Tham gia các hoạt động xây dựng nhóm của công ty, phòng ban và cơ hội du lịch nước ngoài.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SCT SUPPLY CHAIN (VIETNAM)
