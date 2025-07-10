Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH VINA PHOENIX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH VINA PHOENIX
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 686/25C, Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
-Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu xuất nhập khẩu sản phẩm nông sản
-Kết nối, chào hàng, báo giá cho khách hàng
-Thương lượng, đàm phán, thuyết phục khách hàng
-Làm việc với các hãng tàu về vấn đề liên quan, phối hợp cùng với phòng Thu mua và QC để cung cấp thông tin kịp thời cho khách hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sinh viên năm 3, 4 các ngành Logistics, Xuất nhập khẩu, Kinh doanh quốc tế hoặc các ngành liên quan.
-Có khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh tốt
- Nhiệt tình, có tinh thần học hỏi;
- Có thể thực tập fulltime hoặc Part- time
- Sử dụng tin học văn phòng cơ bản.
- Có laptop cá nhân
-Có khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh tốt
- Nhiệt tình, có tinh thần học hỏi;
- Có thể thực tập fulltime hoặc Part- time
- Sử dụng tin học văn phòng cơ bản.
- Có laptop cá nhân
Tại CÔNG TY TNHH VINA PHOENIX Thì Được Hưởng Những Gì
-Công ty có hỗ trợ dấu mộc, báo cáo tốt nghiệp;
- Được tiếp xúc rèn luyện nâng cao khả năng Tiếng Anh;
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động;
- Được tiếp xúc rèn luyện nâng cao khả năng Tiếng Anh;
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VINA PHOENIX
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI