Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH KIM LOẠI 2T làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH KIM LOẠI 2T
Ngày đăng tuyển: 10/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/08/2025
CÔNG TY TNHH KIM LOẠI 2T

Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH KIM LOẠI 2T

Mức lương
18 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 221/6

- 8 Lê Trọng Tấn, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 18 - 30 Triệu

Quản lý lịch trình: Sắp xếp, theo dõi và nhắc lịch họp, lịch công tác, các cuộc hẹn với đối tác/khách hàng cho Tổng Giám đốc.
Chuẩn bị tài liệu: Soạn thảo văn bản, công văn, báo cáo, hợp đồng... và chuẩn bị tài liệu cho các cuộc họp, sự kiện.
Xử lý thông tin và liên lạc: Tiếp nhận, sàng lọc, phản hồi email, cuộc gọi, tin nhắn. Truyền đạt thông tin giữa Tổng Giám đốc với các bên liên quan.
Quản lý hồ sơ: Lưu trữ, bảo mật và cập nhật tài liệu, hồ sơ quan trọng của Tổng Giám đốc và công ty
2. Hỗ trợ và tham mưu về chuyên môn:
Tham mưu chiến lược: Phân tích, đánh giá, đề xuất các giải pháp cho kế hoạch, chiến lược và định hướng kinh doanh.
Giám sát và báo cáo: Theo dõi tiến độ công việc; tổng hợp báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu.
Phân tích thông tin: Nghiên cứu thị trường, xu hướng ngành, đối thủ cạnh tranh để hỗ trợ ra quyết định.
Đại diện Tổng Giám đốc: Tham dự các buổi gặp mặt, họp hoặc sự kiện thay mặt Tổng Giám đốc khi được ủy quyền.
Giải quyết tình huống: Được trao quyền để xử lý các vấn đề phát sinh trong phạm vi cho phép, nhất là khi Tổng Giám đốc vắng mặt.
Thực hiện các nhiệm vụ được phân công khác nhằm đảm bảo hoạt động chung của công ty diễn ra hiệu quả, thông suốt

Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, Tuổi từ 25 - 35 tuổi
Ngoại hình ưa nhìn, tác phong lịch sự, chuyên nghiệp
Tốt nghiệp Đại Học trở lên chuyên ngành kinh tế và các chuyên ngành liên quan.
Tiếng Anh lưu loát hoặc Thành thạo tiếng Trung
Thành thạo vi tính văn phòng
Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương và/hoặc đã từng làm các công việc tương đương.
Khả năng làm việc dưới áp lực cao.
Khả năng ra quyết định, đạt được những kết luận đúng thời gian dựa trên những phân tích và những lý lẽ hợp lý.
Khả năng thiết lập các mối quan hệ tốt với các đối tác, khách hàng của Công ty.
Trung thực, tinh thần trách nhiệm cao

Tại CÔNG TY TNHH KIM LOẠI 2T Thì Được Hưởng Những Gì

• Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
• Thu nhập cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc
• Lương tháng 13 và thưởng cuối năm hấp dẫn
• Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
• Tham gia các hoạt động nội bộ: du lịch, team building, tiệc cuối năm...
• Các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật và chính sách công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIM LOẠI 2T

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KIM LOẠI 2T

CÔNG TY TNHH KIM LOẠI 2T

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô J9-10-17A-18 Đường số 6, KCN Hải Sơn, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

