Tuyển Tiếng Nhật Công ty TNHH Alive Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận

Dịch thuật tài liệu, biên bản cuộc họp và hỗ trợ dịch trực tiếp trong các buổi họp.

Truyền đạt các yêu cầu từ Manager đến các bộ phận liên quan.

Kiểm tra, nhập liệu và xử lý các tài liệu cần thiết.

Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu, bao gồm cả các hoạt động bên ngoài văn phòng như khảo sát, tham gia hội thảo, hội chợ, giám sát các dự án quay phim, chụp hình của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng xử lý nhiều công việc cùng lúc (multi-tasks) và làm việc độc lập.

Sẵn sàng tham gia các công việc ngoài văn phòng như đi khảo sát, tham gia hội thảo, hội chợ, giám sát các dự án quay phim, chụp hình của công ty.

Có tinh thần cầu tiến, thích thử thách cái mới và kiên trì.

Tại Công ty TNHH Alive Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo, tôn trọng cá nhân.

Cơ hội phát triển nhanh, tham gia trực tiếp các dự án thương hiệu lớn.

Nghỉ lễ, chế độ BHXH, team building định kỳ và các hoạt động nội bộ thú vị.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Alive Việt Nam

