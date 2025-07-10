Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN NOBLE làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1 USD

• Quản lý tài liệu bán hàng (đặt chỗ, hợp đồng, phụ lục, hoàn tiền, v.v.) theo quy định công ty.

• Cập nhật dữ liệu khách hàng, quy trình bán hàng và bảng hàng.

• Tổng hợp danh sách nhân sự và nhiệm vụ phòng Kinh doanh, báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu.

• Hỗ trợ sự kiện bán hàng (tài liệu, phối hợp với Marketing, Chăm sóc khách hàng).

• Theo dõi hoạt động bán hàng, lập báo cáo KPI và doanh thu hàng tuần/tháng.

• Phối hợp xác minh và tính toán hoa hồng cho đội ngũ bán hàng nội bộ, đại lý; theo dõi thanh toán hoa hồng.

• Soạn thảo, quản lý hợp đồng đại lý; kiểm tra phí hoa hồng theo chính sách.

• Duy trì liên lạc với đại lý, xử lý khiếu nại và quản lý thanh toán.