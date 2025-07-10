Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN NOBLE làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN NOBLE
- Hà Nội: Tòa nhà Sunshine Center, số 16, đường Phạm Hùng, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 800 - 1 USD
• Quản lý tài liệu bán hàng (đặt chỗ, hợp đồng, phụ lục, hoàn tiền, v.v.) theo quy định công ty.
• Cập nhật dữ liệu khách hàng, quy trình bán hàng và bảng hàng.
• Tổng hợp danh sách nhân sự và nhiệm vụ phòng Kinh doanh, báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu.
• Hỗ trợ sự kiện bán hàng (tài liệu, phối hợp với Marketing, Chăm sóc khách hàng).
• Theo dõi hoạt động bán hàng, lập báo cáo KPI và doanh thu hàng tuần/tháng.
• Phối hợp xác minh và tính toán hoa hồng cho đội ngũ bán hàng nội bộ, đại lý; theo dõi thanh toán hoa hồng.
• Soạn thảo, quản lý hợp đồng đại lý; kiểm tra phí hoa hồng theo chính sách.
• Duy trì liên lạc với đại lý, xử lý khiếu nại và quản lý thanh toán.
Với Mức Lương 800 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Thành thạo Microsoft Office, quản lý tài liệu.
• Kỹ năng hành chính bán hàng, giao tiếp, xử lý vấn đề.
• Hiểu quy trình bán hàng và chính sách hoa hồng.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN NOBLE Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng kpi doanh số Công ty
Thưởng hoa hồng kinh doanh
Chính sách đào tạo
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN NOBLE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
