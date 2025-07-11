Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty TNHH Điện Tử Noble Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công Ty TNHH Điện Tử Noble Việt Nam
- Hà Nội: KCN công nghệ cao, Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Km29 Đại lộ Thăng Long, Hạ Bằng, Thạch Thất, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Nhận yêu cầu mua hàng từ các bộ phận, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của thông tin.
- Tìm kiếm, liên hệ và lấy báo giá từ các nhà cung cấp trong và ngoài nước theo đúng yêu cầu.
- So sánh, đánh giá báo giá và đề xuất lựa chọn nhà cung cấp phù hợp.
- Soạn thảo và phát hành đơn đặt hàng (Purchase Order - PO) cho nhà cung cấp theo đúng quy trình và yêu cầu của công ty.
- Theo dõi tiến độ giao hàng, đôn đốc nhà cung cấp đảm bảo đúng thời gian giao hàng.
- Phối hợp với bộ phận kho, kế toán và các phòng ban liên quan để kiểm tra, đối chiếu hàng hóa và chứng từ sau khi nhận hàng.
- Xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến đơn hàng, chất lượng, tiến độ giao hàng hoặc các khiếu nại với nhà cung cấp.
- Lưu trữ hồ sơ, hợp đồng, báo giá và các chứng từ mua hàng theo đúng quy định.
- Báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình mua hàng cho cấp trên.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng bộ phận
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Điện Tử Noble Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Điện Tử Noble Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI