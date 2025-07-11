Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty TNHH Điện Tử Noble Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Nhận yêu cầu mua hàng từ các bộ phận, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của thông tin.

- Tìm kiếm, liên hệ và lấy báo giá từ các nhà cung cấp trong và ngoài nước theo đúng yêu cầu.

- So sánh, đánh giá báo giá và đề xuất lựa chọn nhà cung cấp phù hợp.

- Soạn thảo và phát hành đơn đặt hàng (Purchase Order - PO) cho nhà cung cấp theo đúng quy trình và yêu cầu của công ty.

- Theo dõi tiến độ giao hàng, đôn đốc nhà cung cấp đảm bảo đúng thời gian giao hàng.

- Phối hợp với bộ phận kho, kế toán và các phòng ban liên quan để kiểm tra, đối chiếu hàng hóa và chứng từ sau khi nhận hàng.

- Xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến đơn hàng, chất lượng, tiến độ giao hàng hoặc các khiếu nại với nhà cung cấp.

- Lưu trữ hồ sơ, hợp đồng, báo giá và các chứng từ mua hàng theo đúng quy định.

- Báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình mua hàng cho cấp trên.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng bộ phận