Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG TECH

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG TECH

1 - 9 Nhân viên
Giới thiệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG TECH

Công ty Đức Trọng Tech chuyên tư vấn, thiết kế, cung cấp, lắp đặt và bảo trì các hệ thống PCCC và điện nhẹ (ELV). Chúng tôi thường xuyên triển khai các dự án thực tế tại công trình, từ chung cư, nhà máy đến trung tâm thương mại. Môi trường làm việc kỹ thuật cao, nhiều cơ hội tiếp xúc hệ thống thực tế Tại Đức Trọng Tech, kỹ thuật viên được đào tạo bài bản, có lộ trình phát triển rõ ràng và hỗ trợ nâng cao tay nghề liên tục. Chúng tôi đề cao sự trung thực, tinh thần trách nhiệm và đồng đội. Nếu bạn mong muốn phát triển nghề kỹ thuật một cách bài bản và lâu dài, hãy gia nhập đội ngũ chúng tôi!

Tin tuyển dụng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG TECH

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG TECH

Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG TECH

Hạn nộp: 26/09/2025

Hồ Chí Minh Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
31 Lê Hoàng Phái, Phường Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

