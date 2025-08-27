Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 818/27D Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các công việc bảo trì, sửa chữa thiết bị điện,PCCC,Camera, kiểm soát ra vào, âm thanh công cộng, bãi đậu xe thông minh, … trong nhà máy, tòa nhà hoặc các công trình xây dựng.

Kiểm tra, phát hiện và khắc phục sự cố.

Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị.

Đọc và hiểu bản vẽ kỹ thuật.

Thực hiện các công việc bảo trì định kỳ theo kế hoạch.

Báo cáo tình trạng thiết bị và các sự cố phát sinh cho cấp trên.

Tuân thủ các quy định về an toàn lao động trong quá trình làm việc.

Làm việc độc lập hoặc theo nhóm để hoàn thành công việc được giao.

Quản lý và bảo quản các dụng cụ, thiết bị làm việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành điện, điện lạnh hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực bảo trì, sửa chữa

Nắm vững kiến thức về điện, điện tử, điện lạnh.

Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật.

Có kỹ năng sử dụng các dụng cụ, thiết bị chuyên ngành.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chịu được áp lực công việc.

Có tinh thần trách nhiệm cao và tuân thủ nội quy, quy định của công ty.

Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ hành nghề điện, điện lạnh.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG TECH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Chế độ nghỉ phép năm, nghỉ lễ, tết theo quy định.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG TECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin