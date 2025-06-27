Tuyển Solution Architect NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 2 USD

Trách nhiệm chính: Chịu trách nhiệm phân tích, đánh giá và tư vấn các giải pháp, kỹ thuật chi tiết chuyên sâu về Quy trình Thu hồi nợ trên các tài liệu nghiệp vụ (BRD) dựa trên yêu cầu của các đơn vị đảm bảo tiết kiệm chi phí và cập nhật xu hướng công nghệ trên thế giới.

Trách nhiệm chính:

Chi tiết công việc:

- Phân tích, đánh giá và tư vấn các giải pháp công nghệ, kỹ thuật chi tiết chuyên sâu về Thu hồi nợ trên các tài liệu nghiệp vụ (BRD) dựa trên yêu cầu của các đơn vị đảm bảo tiết kiệm chi phí và cập nhật xu hướng công nghệ trên thế giới;

- Giám sát và hoàn thành các hạng mục công việc bao gồm việc kiểm soát chất lượng và xác nhận kết quả với các bên có trách nhiệm;

- Kiểm soát các rủi ro phát sinh liên quan phạm vi công việc của Đơn vị;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.