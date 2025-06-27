Tuyển Solution Architect NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 2 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Solution Architect Tại NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
- Hồ Chí Minh: 111A Pasteur, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Solution Architect
Trách nhiệm chính: Chịu trách nhiệm phân tích, đánh giá và tư vấn các giải pháp, kỹ thuật chi tiết chuyên sâu về Quy trình Thu hồi nợ trên các tài liệu nghiệp vụ (BRD) dựa trên yêu cầu của các đơn vị đảm bảo tiết kiệm chi phí và cập nhật xu hướng công nghệ trên thế giới.
Trách nhiệm chính:
Chi tiết công việc:
- Phân tích, đánh giá và tư vấn các giải pháp công nghệ, kỹ thuật chi tiết chuyên sâu về Thu hồi nợ trên các tài liệu nghiệp vụ (BRD) dựa trên yêu cầu của các đơn vị đảm bảo tiết kiệm chi phí và cập nhật xu hướng công nghệ trên thế giới;
- Giám sát và hoàn thành các hạng mục công việc bao gồm việc kiểm soát chất lượng và xác nhận kết quả với các bên có trách nhiệm;
- Kiểm soát các rủi ro phát sinh liên quan phạm vi công việc của Đơn vị;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.
Với Mức Lương 15 - 2 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tối thiểu 7 năm (Chuyên gia)/ 5 năm (Chuyên viên cao cấp)/ 3 năm (Chuyên viên chính)/ 2 năm (Chuyên viên) kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phân tích giải pháp trong ngành Tài chính Ngân hàng;
Tại NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
