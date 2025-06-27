Tuyển Kế toán tổng hợp Sonkim Land Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Sonkim Land Corporation
- Hồ Chí Minh: 53
- 55 Nguyen Dinh Chieu, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
* Phạm vi trách nhiệm
Chịu trách nhiệm báo cáo chi phí, nguồn thu, số dư và các khoản chi cho Công ty; chuẩn bị các báo cáo tài chính cũng như hỗ trợ Kế toán trưởng dự án xử lý các vấn đề liên quan tới kế toán.
* Trách nhiệm
1. Các nghiệp vụ kế toán
- Bảo đảm các báo cáo quản trị hàng tháng được lập chính xác theo các chính sách kế toán và nộp đúng hạn.
- Bảo đảm kê khai thuế được lập chính xác và nộp đúng hạn.
- Theo dõi ngân sách tài chính, dự toán chi phí cho các dự án tại Công ty.
- Thu thập và phân tích thông tin tài chính để sử dụng nội bộ.
2. Hệ thống kế toán
- Hỗ trợ phát triển hệ thống kế toán đáp ứng các yêu cầu của ban Lãnh đạo.
3. Các công việc khác
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao bởi Kế toán trưởng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Sonkim Land Corporation Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Sonkim Land Corporation
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
