Tuyển Kế toán tổng hợp Sonkim Land Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

* Phạm vi trách nhiệm

Chịu trách nhiệm báo cáo chi phí, nguồn thu, số dư và các khoản chi cho Công ty; chuẩn bị các báo cáo tài chính cũng như hỗ trợ Kế toán trưởng dự án xử lý các vấn đề liên quan tới kế toán.

* Trách nhiệm

1. Các nghiệp vụ kế toán

- Bảo đảm các báo cáo quản trị hàng tháng được lập chính xác theo các chính sách kế toán và nộp đúng hạn.

- Bảo đảm kê khai thuế được lập chính xác và nộp đúng hạn.

- Theo dõi ngân sách tài chính, dự toán chi phí cho các dự án tại Công ty.

- Thu thập và phân tích thông tin tài chính để sử dụng nội bộ.

2. Hệ thống kế toán

- Hỗ trợ phát triển hệ thống kế toán đáp ứng các yêu cầu của ban Lãnh đạo.

3. Các công việc khác

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao bởi Kế toán trưởng.