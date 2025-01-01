Giới thiệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIẾN THỨC VIỆT

Thành lập từ năm 2005, với hơn 16 năm kinh nghiệm trong công tác đào tạo, Kiến Thức Việt tự hào là ngôi nhà thứ 2 của học viên. Chúng tôi tin rằng bất cứ ai cũng có khả năng học và điều quan trọng là bạn cần tin rằng mình sẽ làm được và sẽ đạt được mục tiêu đề ra. Với Sứ mệnh Chúng tôi không ngừng xây dựng môi trường học tập tốt nhất để truyền cảm hứng cũng như phát triển thế hệ tương lai trở thành những người tiên phong có trách nhiệm và công dân hữu ích. Tầm nhìn Chúng tôi giúp học sinh phát triển những kỹ năng cần thiết cho nền kinh tế tri thức phát triển hiện nay trong khi học tiếng Anh.