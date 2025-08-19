Tuyển Trade Marketing CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIẾN THỨC VIỆT làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIẾN THỨC VIỆT
Ngày đăng tuyển: 19/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2025
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIẾN THỨC VIỆT

Trade Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trade Marketing Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIẾN THỨC VIỆT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: 161/1 Trương Định, KP2, p. Tân Mai, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các hoạt động Marketing Thị trường theo định hướng công ty.
Quản lý, đào tạo và thúc đẩy đội ngũ Marketing thị trường đạt KPI.
Trực tiếp đi thị trường, khảo sát, tìm kiếm và phát triển khách hàng/đối tác tiềm năng.
Mở rộng độ phủ thương hiệu, gia tăng sự hiện diện tại khu vực phụ trách.
Thu thập, phân tích thông tin thị trường, hành vi khách hàng và hoạt động đối thủ.
Báo cáo định kỳ kết quả cho Ban Giám đốc, đề xuất chiến lược nâng cao hiệu quả hoạt động.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan.
Có kinh nghiệm 2–3 năm trong lĩnh vực Marketing/Phát triển thị trường, ưu tiên vị trí Senior/Leader.
Am hiểu thị trường, có kinh nghiệm đi thị trường và mở rộng thị phần.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và quản lý đội nhóm tốt.
Năng động, kiên trì, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIẾN THỨC VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh: Lương cứng + thưởng KPI/doanh số.
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, cơ hội thăng tiến rõ ràng.
Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, phúc lợi theo quy định.
Được đào tạo nâng cao kỹ năng quản lý & phát triển thị trường.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIẾN THỨC VIỆT

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIẾN THỨC VIỆT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIẾN THỨC VIỆT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 161/1, Đường Trương Định, KP 2, Phường Tân Mai, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

