Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 188 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Tham gia vào quá trình thiết kế và xây dựng các công trình thuộc lĩnh vực giáo dục và tư vấn.

Phối hợp với kiến trúc sư, kỹ sư khác để hoàn thiện bản vẽ thiết kế.

Giám sát và quản lý tiến độ thi công dự án.

Kiểm tra chất lượng vật liệu và công việc thi công.

Đảm bảo dự án được thực hiện đúng tiến độ, chất lượng và ngân sách.

Báo cáo tiến độ và kết quả công việc cho cấp trên.

Tham gia vào các cuộc họp và trao đổi với khách hàng, đối tác.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xây dựng hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế và xây dựng công trình.

Thành thạo các phần mềm thiết kế như AutoCAD, 3ds Max (hoặc các phần mềm tương đương).

Hiểu biết về các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng.

Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật.

Kỹ năng quản lý thời gian và quản lý dự án tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 12 - 16tr + Phụ cấp(ăn, ở) theo công trình.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (thưởng lễ tết, du lịch, team building...).

Cơ hội làm việc trong các dự án lớn và có ý nghĩa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER

