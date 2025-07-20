Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 12A, Núi Thành, Phường 13, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Sản phẩm: Các dòng sản phẩm sữa dinh dưỡng
Gọi theo Data KH công ty cung cấp để tư vấn sản phẩm cho khách hàng
Chăm sóc và giải đáp thắc mắc cho khách hàng
Tìm hiểu thêm thông tin khách hàng để tăng doanh số bán hàng
Tư vấn các chương trình khuyến mãi, ưu đãi đến KH.
Các công việc khác của quản lý.
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp THPT
Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng, tư vấn, Telesales.
Nếu chưa có kinh nghiệm cần giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chịu khó.
Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, có kỷ luật và có khả năng chịu áp lực công việc cao
Ứng viên có kinh nghiệm ngành dinh dưỡng là một lợi thế
Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 7.000.000 VNĐ/tháng (Không ảnh hưởng KPI)
Tổng thu nhập: 13.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng (Hoặc cao hơn theo năng lực)
Thử việc 02 tháng nhận 100% lương.
Được training các nghiệp vụ trước khi làm việc.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, miễn phí gửi xe
Đóng BHXH, BHYT, BHTN và hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.
Quà tặng sinh nhật, các dịp lễ Tết cho Nhân viên và Gia đình (8/3, 1/6, 20/10,
Trung thu,...)
Cung cấp đầy đủ các thiết bị khi làm việc
Cở sở vật chất đầy đủ và hiện tại (Pantry, Tủ lạnh, Lò vi sóng, Cà phê,...)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
